南市3選區 6人搶4席

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中國時報
／台南報導

台南市議員第3選區由下營、六甲、麻豆、官田、大內區整編，4席應選名額、1席婦女保障名額，民進黨將提名2席，選區內現任市議員有陳文賢、吳通龍，無黨籍則有郭秀珠，除陳文賢交棒給兒子陳秋宏外，現任老將多數力拚連任，國民黨也有3名選將有意投入參選。

台南曾文區政治版圖長年來都被認為是綠大於藍，雖國民黨在該區票源較少，但此次有意挑戰的選將不少，包刮麻豆國中物理老師的涂良文、捲土重來的尤榮智，以及前縣議員姜金堂之妻謝總茹等，力拚爭取藍營在曾文區1席市議員之位。

前台南縣議員尤榮智在上屆國民黨台南市議員黨內初選民調時，以些微差距贏過謝總茹，但最後仍未成功奪下市議員席次，今年選區整編後，尤、謝兩人都表態投入參選，競選招牌近期則開始出現在曾文地區。

此外，麻豆國中物理老師涂良文也希望爭取國民黨黨內提名，有意挑戰曾文區的選將輩出，地方人士認為，依國民黨在曾文區的形勢，應有提名1席的空間，而是否改變曾文區的政治版圖，有待觀察。

民進黨在第3選區內的現任市議員則有陳文賢、吳通龍，其中，現年74歲的陳文賢確定交由兒子陳秋宏接手參選，陳秋宏時常代替父親在地方跑行程，具有一定的知名度。

市議員吳通龍則力拚爭取連任，吳通龍從台南縣議員到市議員，擔任民代10多年，去年因涉嫌詐領助理費，遭台南地檢署調查，最後以20萬元交保，但吳通龍長期在地方基層服務，深受選民青睞，此次仍力求連任。

(中國時報)

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