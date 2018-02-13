燈節主燈亮相 柯P笑稱平穩

2018年02月13日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲（右起）、副市長陳景峻、觀傳局長陳思宇12日一同出席「2018台北燈節主燈亮相」記者會，公布今年主燈「幸福魔力狗」，並邀請大家前來參加燈節活動。（趙雙傑攝）

2018台北燈節將在2月24日至3月4日在台北西區登場，主燈12日首度亮相，高5米、加上底座約3層樓高的「幸福魔力狗」，由3隻台灣犬手牽手環繞組成，三隻狗狗分別繪著金色、銀、紅等三種顏色，象徵著海洋、城市及凱達格蘭族圖騰，盼傳遞在地價值與世代傳承的融合意象。台北市長柯文哲主持主燈亮相記者會時笑說「還好沒有太奇怪，看起來四平八穩。」去年的主燈「小奇雞」太新潮，這個（幸福魔力狗）看起來比較平穩。

傳遞在地價值世代傳承

擔任燈節藝術統籌的蘇打綠團長阿福透露，今年主燈除了每半個小時有燈光秀外，每一個小時還有一次真人歌舞秀，將會有10多人表演，保證會成為今年燈節的焦點之一。

根據北市府觀傳局規畫，今年總計有9大主題燈區，且主燈採雙主場設計，除了西門町的幸福魔力狗外，北門則有光雕，以及20盞台灣土狗分身影燈，圍繞在北門四周，分身還將隨著燈光變化，呈現追、跑、玩、跳等模樣，民眾可以近距離觀賞，和狗狗合照。

設計師陳政守表示，三隻台灣犬各有不同意義，金色代表Go Forward，以波瀾壯闊的海洋圖騰為背景，展現台灣勇往直前的民族特性；銀色代表Go Together，以四方圖騰為背景，象徵台北是多元城市，廣納四面八方朋友；紅色代表Go Future，以凱達格蘭族圖騰為背景，從原民文化出發，承接過去與未來。

一期一會有小驚喜設計

另外，還有許多小驚喜設計，例如「一期一會」燈區，特別結合互動科技，當越多人觸碰裝飾上的燈泡，中心會有一顆月亮升起。

至於外界關心的燈節進度，柯文哲說，這次時間很緊迫，等於是要測試台北市公務員緊急動員的能量，到現在為止就是按部就班，由於目前主燈還在嘉義趕工，最後結果還是要等擺上去才知道效果怎麼樣。

(中國時報)