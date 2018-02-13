5大燈區 新北燈會躺著看

新北市小提燈以高人氣警犬「福星」為範本，不僅可愛還能動，相當吸睛。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

升格後首次燈會！新北市3月1日起連續18天在大台北都會公園舉辦「2018新北市旺來福來祈福燈會」，五大主題區不僅有兩岸花燈達人同場競技，還有宇宙感3D燈區可「躺著看」，新北市更製作16萬盞警犬福星小提燈，免費供民眾索取。

兩岸達人打造主題燈

民政局12日舉行活動記者會，包括民政局十美公務員與警犬福星、Open都到現場，成鎂光燈焦點，活動幕後推手三重宗教文化發展協會理事長、國民黨新北市黨部主委李乾龍也到場，與新北市副市長侯友宜互動熱烈。

侯友宜表示，今年邀請兩岸大師共同打造主題花燈，還有全市40多家寺廟共襄盛舉，提供各式造型花燈展出，歡迎大家領狗年小提燈來賞燈祈福。

民政局長江俊霆表示，這次燈會場地面積高達20公頃，現場規畫5大特色主題區，「兩岸達人祈福花燈」大陸燈區有大型傳統牌樓、佛手柱長廊，台灣燈區由花燈達人林健兒親手打造，精彩可期。

3月1日點燈 藝人助陣

另「戀愛島嶼」區利用幸福水漾園區戀愛鐘森小島裝置燈飾，彷若置身電影阿凡達場景；「夢幻燈屋」首次讓民眾體驗躺著看燈會；走過長達30公尺的「添丁旺財宮燈步道」，求財、求子、求事業、求姻緣一次滿足。

民政局說，3月1日晚間7時舉行點燈儀式，由市長朱立倫點亮九隻大小不同的金色狗及金元寶組成的主燈，象徵財旺久久，開幕晚會還有藝人LULU、李千娜、王識賢等卡司。

今年新北市小提燈以高人氣警犬「福星」為範本，可手控嘴巴開合，還能咬住金骨頭或紅

包，也可利用橡皮筋回力，讓狗提燈動起來追捕犯人，小提燈25日、26日起在29區同步發放送16萬盞，詳洽民政局官網。

(中國時報)

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