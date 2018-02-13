拒當惡鄰 A7宅蓋水資源中心

2018年02月13日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市龜山區A7合宜住宅，去年12月底遭爆生活汙水流到新北市新莊區汙染當地水源，A7住戶認為是因為政府沒有在集合住宅旁設置汙水處理廠，住戶得靠「不給力」的大樓汙水處理設施還背負罵名，桃園市政府已確定接手汙水處理廠設置，預計在A7合宜住宅旁1.96公頃的土地，興建A7水資源中心。

桃園市府設汙水廠

A7合宜住宅去年12月底遭爆生活汙水流往新北市新莊區，造成水源地汙染，引發新莊地區居民不滿，A7合宜住宅住戶歸咎於政府沒有預先設想到合宜住宅4800戶入住後的生活汙水問題，也沒有在鄰近地區設置汙水處理廠，住戶的生活汙水只能透過住宅基地汙水處理設備處理後排入滯洪池，最後流入十八份坑溪及啞口坑溪。

A7合宜住宅住戶表示，由於政府在當地沒有設置汙水處理廠，4800戶只能靠共同的住宅基地汙水處理設備消化生活汙水，偏偏設備「不給力」之外噪音大味道又臭，影響生活品質，還得被新莊人責怪是汙染源。

砸4.6億 分3期興建

桃園市政府水務局長劉振宇表示，2016年6月行政院指示由桃園市政府負責蓋A7水資中心，今年1月A7水資源中心概念設計就已取得內政部營建署核定轉送公共工程委員會審議，審定完成後市府就會立即進行招標作業，開始興建A7水資中心，預計興建經費約4.6億元，採水資源中心在地下、上方為景觀公園的方式建造。

桃園市長鄭文燦12日也與相關單位到現場會勘，鄭文燦表示，A7水資源中心將分3期興建，預估第1期完成即可處理4000噸生活汙水，全期完工後每日處理量可達1萬2500噸，且處理流程採脫氮除磷且經高階薄膜處理，最後的放流水水質已可達經濟部水利署所公告的再生水水質，同時也將針對放流水體進行6年的採樣監測計畫，各項監測結果均會公開資訊，讓民眾能放心。

(中國時報)