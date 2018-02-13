春節疏運 視國道車流應變

2018年02月13日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

因應春節，市府推出交通疏運計畫，國道交流道增設引導牌面，啟動區域交控平台因應大量車流，於國道、台74匝道易壅塞路段設置觀察點，依車流狀況應變；各大商圈及熱門景點將實施交管；公車服務不打烊，但為讓辛苦的司機也可回家團圓，2月15日（除夕）當天16時至24時班次減半，末班車時刻不調整，16日至20日將視營運需求依比例做調整。

除夕公車 班次減半

交通局長王義川12日在市政會議報告「農曆春節期間台中市交通疏運計畫」，因應國道高速公路大量車流，市府已透過區域交控平台，於國道、台74匝道易壅塞路段設置觀察點，依車流狀況啟動應變機制，要求高速公路局放寬匝道儀控秒數，並利用CMS資訊可變標誌、CCTV閉路電視攝影機適時進行疏導措施改善車流。

今年計程車費率比照去年，一律以平日照錶收費再加收50元，實施期間為2月11日零時起至2月20日24時。

王義川指出，逢甲商圈停車需求高，春節期間更是一位難求，為遏止喊價亂象，交通局要求連續假期收費計時每小時50元為上限，計次單次300元為上限，並將加強稽查。

逢甲停車 上限300元

台中火車站前的綠川環境營造工程，現已進入最後階段，於農曆年前將開放，屆時綠川及柳川將帶來大量觀光人潮，交通局及警察局持續針對綠川周邊易壅塞路口編排交通疏導，以利疏導車流。

(中國時報)