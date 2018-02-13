獨立電影節開麥拉 彰化味濃

「獨立電影節」透過在地的人、事、物，以影像表達對土地情感，以目前最火紅的《花甲大人轉男孩》作為開幕片，並推展逾25部影片。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化開麥拉！彰化縣政府創辦「彰化獨立電影節」，透過彰化在地人、事、物，以影像表達對土地的情感，深掘「彰化味」、散播對電影的熱情，首播《花甲大人轉男孩》打響新春第一炮，將推展超過25部優質電影，舉辦巡迴座談，推廣彰化縣成為影視音友善城市。

以影像表達對土地情感

彰縣府12日先為3月即將上場的獨立電影節系列暖身起跑，《花甲大人轉男孩》導演瞿友寧等率隊到彰化，縣府招待弱勢團體和文化志工欣賞。

副縣長林明裕表示，彰化獨立電影節在作法邀請專業編導人才到縣內大專院校舉辦講座宣導；並透過電影劇場讓縣民體驗電影多層面藝術與文化。

導演瞿友寧指出，每個地方都應有自己電影節，把好的人才或具特色人文、自然環境傳達給觀眾，開心帶著《花甲大人轉男孩》與大家見面，這電影講的是愛與家庭的故事。

25部優質電影請您觀賞

2018彰化電影節影展共分5大單元，包括「聚焦影展大使：莊凱勛」、去年精選台灣電影「台味覺醒」，並匯集台灣優質記錄片包括柏林影展泰迪熊獎得主《日常對話》的「台灣觀點」等。

文化局長陳文彬表示，超過25部精采作品，將在3月至4月中旬期間，在文化局演講廳、彰化大戲院等地播放，傳遞不同年代社會價值觀、民情生活。

邀10資深導演拍紀錄片

彰化獨立電影節也特別規劃「彰化10乘10」單元，邀請國內10位資深導演如蔡崇隆、林家安、柯能源等，以彰化背景主題拍攝短片。同步青年徵件，拍攝不同的「彰化味」，入選10部新秀作品將與資深導演的10部作品結合，激發屬於彰化縣獨一無二的紀錄片。

(中國時報)

春節疏運 視國道車流應變 大糧倉進度慢 農委會籲加速

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。