獨立電影節開麥拉 彰化味濃

2018年02月13日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化開麥拉！彰化縣政府創辦「彰化獨立電影節」，透過彰化在地人、事、物，以影像表達對土地的情感，深掘「彰化味」、散播對電影的熱情，首播《花甲大人轉男孩》打響新春第一炮，將推展超過25部優質電影，舉辦巡迴座談，推廣彰化縣成為影視音友善城市。

以影像表達對土地情感

彰縣府12日先為3月即將上場的獨立電影節系列暖身起跑，《花甲大人轉男孩》導演瞿友寧等率隊到彰化，縣府招待弱勢團體和文化志工欣賞。

副縣長林明裕表示，彰化獨立電影節在作法邀請專業編導人才到縣內大專院校舉辦講座宣導；並透過電影劇場讓縣民體驗電影多層面藝術與文化。

導演瞿友寧指出，每個地方都應有自己電影節，把好的人才或具特色人文、自然環境傳達給觀眾，開心帶著《花甲大人轉男孩》與大家見面，這電影講的是愛與家庭的故事。

25部優質電影請您觀賞

2018彰化電影節影展共分5大單元，包括「聚焦影展大使：莊凱勛」、去年精選台灣電影「台味覺醒」，並匯集台灣優質記錄片包括柏林影展泰迪熊獎得主《日常對話》的「台灣觀點」等。

文化局長陳文彬表示，超過25部精采作品，將在3月至4月中旬期間，在文化局演講廳、彰化大戲院等地播放，傳遞不同年代社會價值觀、民情生活。

邀10資深導演拍紀錄片

彰化獨立電影節也特別規劃「彰化10乘10」單元，邀請國內10位資深導演如蔡崇隆、林家安、柯能源等，以彰化背景主題拍攝短片。同步青年徵件，拍攝不同的「彰化味」，入選10部新秀作品將與資深導演的10部作品結合，激發屬於彰化縣獨一無二的紀錄片。

(中國時報)