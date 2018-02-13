大糧倉進度慢 農委會籲加速

台糖馬光農場196.88公頃土地被規畫為大糧倉，農委會林聰賢（前左三）勘察，台糖雲嘉區處副經理陳先明（右一）簡報第一期預計2018年底先釋出約40公頃，立委蘇治芬（左一）等人覺得速度太慢，直言「等得我都老了！」（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

農委會主委林聰賢、立法委員蘇治芬等人，12日會勘雲林縣麥寮鄉「國家級智慧農業示範基地」及「大糧倉計畫進度」，台糖公司簡報196.88公頃用地預計分4期釋出，第1期今年底釋出約40公頃，讓躍躍欲試的農民覺得太慢，立委蘇治芬也直言「等得我都老了」，和林齊聲要求加速。

打造新型態智慧農業

「國家級智慧農業示範基地」以食在地、食安心來提升糧食自給率為主軸，其基地規畫於麥寮鄉與崙背鄉交界的台糖大有農場，面積總計達30.82公頃。台糖公司同意先出租9.8公頃土地給麥寮鄉公所，配合「推動大糧倉方案暨行動計畫」，提高國產雜糧自給率，並打造最新型態的智慧農業。

林聰賢、蘇治芬、麥寮鄉長許忠富、縣議員許志豪等人，以及台糖公司、農改場、農試所人員，先在麥寮鄉公所聽取簡報，隨後前往大有農場實地勘查。林聰賢指出，農業需要不斷創新、提供就業、增加所得，示範基地最擔心的是規畫後誰來種、如何銷售？麥寮鄉公所規畫用公共造產與企業模式來運作，配合食農教育與休閒農業，非常符合新農業政策，農委會將會全力支持。

大糧倉計畫是蔡政府的新農業政策之一，以栽種非基改大豆、玉米等雜糧為主，雲林土庫、虎尾地層下陷，農委會力推在此區進行旱作，減少抽取地下水，台糖公司馬光農場被畫為大糧倉基地，台糖雲嘉區處副經理陳先明簡報，計畫用地總計196.88公頃，共分4期，第1期39.57公頃、第2期37.26公頃、第4期65.23公頃，都是露天有機農業專區，第3期54.82公頃則規畫建置溫室設施，第1期預定在今年底就會釋出。

農民盼一次釋出

不過，前來關心的農民謝萬來等都覺得進展太慢，除了第1期外，其餘3期土地釋出時程未定，希望能夠一次釋出，林聰賢和蘇治芬將請台糖公司董事長黃育徵大力協助，加速用地釋出，林聰賢並關切大糧倉內灌溉用水問題。

(中國時報)

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