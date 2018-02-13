砂石車 抽菸 怠速 空汙殺手

消基會抽測南部4所國小空汙情況，排名前3大空汙源為砂石車、抽菸、汽車怠速。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

消基會追緝空汙殺手，12日公布南部4所國小學區環境空氣PM2.5結果，前3大空汙源分別為砂石車、抽菸、家長汽車怠速，然而師生及家長防護意識低，就像「慢慢被煮熟的青蛙」渾然不知，消基會籲政府分配防治經費，並建置學區PM2.5安全地圖。

政府分配防治經費

消基會南區主委劉聰仁指出，去年十大消費新聞中，二則緊扣空汙議題，消基會在去年10至12月間，選擇六都、新竹、雲林，共計16所小學，於學生上下課、在校期間調查學區PM2.5狀況。

消基會檢測長凌永健表示，監測員使用移動監測裝置，繞著校園圍牆進行PM2.5檢測，此次公布台南永康、裕文國小及高雄永芳、林園國小4校巡檢測值，均高於鄰近環保署空品測站，原因為砂石車、校外人士抽煙、家長汽車怠速。

凌永健指出，永康國小緊鄰省道，砂石車為PM2.5增高主因，裕文國小偏高測值是家長汽車怠速停靠，以及柴油小卡車、汽機車停紅燈。永芳國小為機車、烤地瓜攤；林園國小則為抽菸。

建置學區安全地圖

劉聰仁說，南部空汙風險高於中北部，但少有家長及學校配戴口罩，學校不一定能適時懸掛警示旗，基於保護民眾健康，建議學童要配戴PM2.5防護口罩，且降低教室空氣PM2.5低於30微克／每立方公尺。

消基會向政府當局提出幾項建言，呼籲分配一定比例的PM2.5防制經費，購置防護口罩、補充預警及清淨設備。同時，於PM2.5風險日來前1天，主動且及時預警。另外，可參考國外建置PM2.5校園及學區安全地圖。而消費者自身須落實綠色消費原則。

(中國時報)

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