方便賞燈 西區大規模交管

友善列印
中國時報
／台北報導

2018台北燈節2月24日到3月4日登場，北門及中華路一段沿線將設置主題創意燈區，預計會湧入大量人潮，開閉幕、一般活動日及花車大遊行期間，將分階段進行交通管制，屆時部分道路將封閉，最多有52線公車改道。

台北燈節第2度移師西區舉辦，交通局評估，活動期間晚間6點到9點，若遇到下班時段，周邊車流量大易壅塞，呼籲民眾多搭乘大眾交通工具前往。

交通局提醒，2月24日到3月4日一般活動日時間，秀山街從停車場出入口到衡陽路，上午6點到晚間12點封閉；忠孝西路於延平北路口東側往北門廣場前行人穿越到縣，全日禁止通行；中華路北往南方向（開封街－成都路）最外側2車道，將在3月1日、2日晚間11點到上午6點封閉。

2月24日開幕日下午4點到晚間8點30分時30分、3月4日閉幕日下午5點到晚間9點30分，成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-內江街，內江到長沙封閉往北車道），衡陽路（中華路－延平南路）等道路封閉，中華路西側計程車排班區取消，行經上述道路公車也將配合改道。

另外，3月3日花車大遊行當天，下午5點到9點，中華路（忠孝西路-成都路）、成都路（康定路-中華路）、漢中街（成都路-內江街，往北車道）、衡陽路衡陽路（中華路－延平南路）等道路封閉，西寧南路／忠孝西路口往南方向管制，中華路／愛國西路口往北方向管制。

公運處表示，開閉幕日期間，西門町周邊將有17條公車改道，取消5處公車站位；踩街遊行當天，管制區更擴大，將取消30處公車站位，有52線公車、6線國道客運和2線觀光巴士將改道行駛，民眾可到鄰近站位候車。

(中國時報)

砂石車 抽菸 怠速 空汙殺手 春節遊 避開10處塞車熱點

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。