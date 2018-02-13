方便賞燈 西區大規模交管

2018年02月13日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

2018台北燈節2月24日到3月4日登場，北門及中華路一段沿線將設置主題創意燈區，預計會湧入大量人潮，開閉幕、一般活動日及花車大遊行期間，將分階段進行交通管制，屆時部分道路將封閉，最多有52線公車改道。

台北燈節第2度移師西區舉辦，交通局評估，活動期間晚間6點到9點，若遇到下班時段，周邊車流量大易壅塞，呼籲民眾多搭乘大眾交通工具前往。

交通局提醒，2月24日到3月4日一般活動日時間，秀山街從停車場出入口到衡陽路，上午6點到晚間12點封閉；忠孝西路於延平北路口東側往北門廣場前行人穿越到縣，全日禁止通行；中華路北往南方向（開封街－成都路）最外側2車道，將在3月1日、2日晚間11點到上午6點封閉。

2月24日開幕日下午4點到晚間8點30分時30分、3月4日閉幕日下午5點到晚間9點30分，成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-內江街，內江到長沙封閉往北車道），衡陽路（中華路－延平南路）等道路封閉，中華路西側計程車排班區取消，行經上述道路公車也將配合改道。

另外，3月3日花車大遊行當天，下午5點到9點，中華路（忠孝西路-成都路）、成都路（康定路-中華路）、漢中街（成都路-內江街，往北車道）、衡陽路衡陽路（中華路－延平南路）等道路封閉，西寧南路／忠孝西路口往南方向管制，中華路／愛國西路口往北方向管制。

公運處表示，開閉幕日期間，西門町周邊將有17條公車改道，取消5處公車站位；踩街遊行當天，管制區更擴大，將取消30處公車站位，有52線公車、6線國道客運和2線觀光巴士將改道行駛，民眾可到鄰近站位候車。

(中國時報)