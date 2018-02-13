春節遊 避開10處塞車熱點

2018年02月13日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

春節連假各大風景區將湧入車潮，新北市交通局建置「駕到新北很幸福－新北春節交通懶人包」，羅列九份、瑞芳、深坑、淡水、三鶯等10處塞車熱點，提醒民眾改走替代道路，或搭乘大眾運輸交通工具，才不會壞了出遊興致。

交通局指出，懶人包提供春節活動、老街、廟宇管制等資訊，囊括新北市區道路、交流道、景點周邊易壅塞路段及時段、替代路線與即時車位查詢等資訊。

10大必塞景點，包括九份、平溪十分老街、淡水老街、八里左岸、深坑老街、鶯歌陶瓷老街、新店碧潭、三峽老街、烏來及北海岸；九份可改走台2線，深坑老街可改走市道109線，淡水老街可改走稻香路與坪頂，三峽、鶯歌改走環漢路、館前路，萬里、貢寮與瑞芳可改走台2甲、台2丙與台2丁，烏來則可改走新潭路與永業路。

國道春節期間0時至5時全線雙向暫停收費，16日及17日7時到12時，國道5號南下南港系統、石碇及坪林入口匝道實施高乘載管制，18至20日15時到20時，國道5號北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口匝道高乘載管制。

另國道客運春節連假實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，提供86條國道客運路線平均85折票價優惠。民眾可利用「駕到新北交通懶人包」查詢大眾運輸相關訊息。

(中國時報)