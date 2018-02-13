新埔花燈就柿旺 台義合璧

新竹縣政府邀請義大利藝術家Stefano（右）設計充滿異國風情的燈籠。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

今年的新埔花燈很義大利。2018新竹縣政府新埔花燈迎天穿活動，結合新竹縣內社區、學校等大大小小一起做花燈競藝之外，縣府特地邀請義大利藝術家Stefano與朱耀紅夫妻設計充滿異國風情的燈籠，要讓來訪的朋友感受「結合在地與國際接軌」不同於以往的花燈迎天穿活動。

來自義大利的藝術家Stefano與妻子朱耀紅表示，今年特地為活動設計的「狗年就柿旺」花燈，設計理念來自2018年是狗年，花燈的主角非「旺」莫屬，周邊圍繞著9顆代表新竹的特產柿子，結合這兩大元素呼應客家年節與新埔在地產業文化，誕生可愛的狗年九柿旺「就柿旺」花燈。

今年的花燈設計彩繪活動是夫妻兩人首次聯手為大型藝術裝置進行設計、彩繪，兩人在整體視覺造型上各持所見，各有東西方不同的美學觀點，在幾經意見溝通、整合之後琢磨出的是融合東西風、獨創性與親和力兼具的花燈造型。

文化局長張宜真說，Stefano是義大利知名的插畫家，作品曾於法國安古蘭與波隆那參展，他長期為兒童插畫執筆，作品中的動物造型逗趣饒富童心、色彩活潑風格獨特。

Stefano說，此次受邀新竹縣新埔鎮花燈迎天穿，讓他想起故鄉義大利的托斯卡尼嘉年華會「Carnival of Viareggio 」花車遊行，這場年度盛會剛好也是在2月舉行，吸引來自世界各地的人潮湧入，對於台灣傳統的花燈迎天穿活動，他感到非常有親切感。

(中國時報)

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