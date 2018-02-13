巴士趣網路訂票 武陵輕鬆賞櫻

豐客武陵賞櫻專車「巴士趣」網路訂票系統，提供一半名額供追櫻族預購。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

遊客搭乘武陵賞櫻專車，需提早到梨山遊客中心購票，平均排隊時間超過5小時，為紓解現場排隊亂象，豐原客運結合「巴士趣」網路訂票系統，推出電子票證，套票售價320元，包含梨山至武陵來回車票及武陵入園券，事先預購再憑QR code感應乘車，目前已售出8成票券。

武陵賞櫻專車電子票券啟用記者會12日在豐客總站舉行，立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添等都到場共襄盛舉。豐客董事長林伯洋表示，6508號公車平時服務武陵至梨山就學的學童，本月16日至25日期間，每日加開3班賞櫻專車，旅客可上網預購。

武陵賞櫻旺季，豐客6506號天天客滿，遊客上午9時10分從豐原出發，約在午後抵達梨山，再轉乘賞櫻專車前往武陵農場。年年追櫻的民眾說，「賞櫻車票超難買，以前一下車就要衝去排隊，買不到就無緣賞櫻，現在有網路預購，可以悠閒賞櫻。」

豐客引進「巴士趣」網路訂票系統，先由賞櫻專車試辦，推出櫻花季遊程套票，全票320元，包含梨山至武陵來回車票及武陵門票。豐客經理羅乙祺表示，網路、現場名額各半，目前已預售8成，可望紓解現場排隊人潮。

羅乙祺也說，6506號「幸福巴士」已行駛20年，平日乘客不多，雖有政府補助，每年仍虧損200多萬元，幸好近年有武陵賞櫻熱潮，虧損才不致擴大，若網路預購反應不錯，未來將擴大開放至其他偏鄉路線，改善乘車人數難以預測，導致民眾過多無座位或空車的問題。

(中國時報)

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