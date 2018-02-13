新聞幕後－新視野行銷在地故事 更感人

2018年02月13日 04:10 中國時報 吳敏菁

彰化縣舉辦獨立電影節讓人期待新「視」野，電影連結土地發生的故事，傳遞熟悉的感覺，往往帶動城市行銷的巨大能量，像萬華沒落，靠《艋舺》翻轉商機，《那一年，我們一起追的女孩》也讓大佛、肉圓重新鮮活起來，但成功背後，都有真摯情感、人性探索來支撐。

電影帶動凝聚能量，讓人不敢小覷，從老電影《小城故事》在鹿港拍攝，電影紅帶動了觀光，近來在彰化縣拍出好片更多了，像是《那一年，我們一起追的女孩》、《愛的麵包魂》等，讓彰化小吃肉圓、不二家的蛋黃酥、西點，大排長龍，得到愛屋及烏的移情作用。

怎麼呈現更動人彰化，是很多人心願，「來拍部好電影，讓更多人知道！」一直是選項，但能否成功掀起話題、觸動人心，可不是有拍就好這麼簡單。

舉辦獨立電影節，主要也在培養藝術欣賞的視野，透過好電影，喚起情感共鳴，此外，就是提供平台，吸引更多人對影像探索，呈現更有深度的彰化，開發更多元的題材，呈現生命力。

不是拼湊本土元素就好，也不該為了「本土」，畫地自限，能夠讓人低迴、溫暖，掀起話題的電影，都有普世的價值、對人性的深掘。

這次，縣府有計畫地方影視音人才之發展，再行徵選10部短片，透過不同視角的觀察，打破技術的框架，人人都可挑戰對彰化的想像，還是讓人期待。

(中國時報)