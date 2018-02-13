參選嘉義市長 拜年先較勁

爭取國民黨提名參選嘉義市長的黃敏惠掛出第一幅看板賀年。（廖素慧翻攝）

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中國時報
／嘉市報導
嘉義市長涂醒哲（左二）扮財神，贈送各家戶春聯向大家拜年。（廖素慧攝）

嘉義市政府贈送各家戶「旺旺來福報新年」春聯，市長涂醒哲將於15日除夕至24日初九，在各大寺廟、火車站、文化公園等14處分送「好運旺旺來」10元賀年紅包。爭取國民黨提名，回鍋參選嘉義市長的前市長黃敏惠12日掛出看板，向市民拜年。

市府表示，今年春聯及賀年紅包以「居嘉柴（財）犬」為設計主軸，頭戴財神帽，左手招財手勢，右手進寶（金元寶）」，讓民眾拿到紅包都能「福旺、人旺、財運旺」，配合大紅色的喜氣及燙金字體的財氣，喜氣洋洋又財氣旺旺。

涂醒哲指出，10元紅包果實造型代表執政3年間，推動鐵路高架化、貨轉中心、全市換裝LED路燈、汙水下水道突破零接管等多項建設，全民共享甜美市政果實，「十」在有「狗」旺。

涂醒哲現場揮筆寫下「旺旺來福」春聯，向大家拜年，同時，台藝大講師李燿騰、長榮大學兼任助理教授余碧珠、桃城美展書法類首獎得主盧銘琪等3位知名書法家也現場揮毫。

涂醒哲發放紅包時間地點：除夕上午9時30分火車站前廣場、下午3時文化公園、晚間11時北安宮；初一上午8時光路里武當山玄天上帝廟、上午9時嘉義城隍廟、上午9時40分地藏庵、上午10時20分圓福寺、上午11時慈善佛院。

初二上午9時文財殿，初三上午9時天后宮、上午9時35分林森里上帝廟、上午10時10分朝天宮，初八晚間8時10分萬台宮，初九上午11時玉皇宮。

爭取國民黨提名、回鍋參選嘉義市長的黃敏惠，於12日在噴水圓環掛出第1幅大看板，以喜氣的大紅色為基調，選用2011年世界管樂年會的歡樂照片，搭配「嘉家幸福．犬年會旺」的新春賀詞，向嘉義市民拜年。

(中國時報)

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