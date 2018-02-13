屏東紅豆價跌 義美契作收購

2018年02月13日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

疑因進口紅豆數量過多，且不排除有盤商刻意壓價，使得產地紅豆價格持續低迷，被譽為良心企業的義美公司獲悉後，與地方農民簽署合作備忘錄，今年預計以每公斤135元價格、收購20萬公斤，希望以實際行動支持在地農業，也藉此穩定農心。

屏東縣長潘孟安、義美公司總經理高志明與在地小農代表，12日上午一同簽訂屏東優質農產品紅豆、紅藜、小米及樹豆等作物合作備忘錄，並邀請農委會副主委陳吉仲與會見證；義美唯一要求是，所有收購產品都必須符合友善農法生產，不僅讓小農獲得利潤，也為環境永續盡力。

目前紅豆產地價每台斤約36元，義美收購價超過2倍以上，高志明說，公司無法全數收購，但希望能協助穩定價格，只要在成本上能夠支應，就不會反應在終端價格上，且未來在產品也會標示清楚產地來源，相信不少來自農村的消費者，也會一起支持台灣農業。

潘孟安表示，為避免屏東農產受進口市場波動影響，縣府透過展售活動協助農民行銷，同時媒合企業與農友簽訂契作，用高於市場行情收購優質農產品，讓農友更有信心施行友善農法，以高品質的農產帶給消費者。

陳吉仲坦言，盤商壓低收購價格全取決市場機制，但未來不排除由農會或農民團體以高價收購反制，配合農委會提供冷藏設施等方式協助保存，不再讓第一線農民任人宰割。

(中國時報)