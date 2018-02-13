施工損鄰宅 基市府允調解

中正區豐稔街26巷吳姓住戶表示，中正區行政大樓於2015年施工期間，造成周邊4戶民宅受損，其中他們家最嚴重，整棟透天2樓建物牆角接縫多處裂痕、牆壁龜裂、與鄰居房子接地處裂開等數十處損失。（吳姓住戶提供）

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中國時報
／基隆報導

基隆市中正區行政大樓歷時3年多興建，12日上午正式落成啟用，不過有住戶到場陳情，指控承包商施工造成房子多處裂縫損壞，要求賠償；市議員呂美玲也質疑，民損程序未處理完，市府就核發使用執照，違反驗收規定；基隆市府表示，行政大樓工程未進入列管程序，依法仍照常核發使照，但後續會協助調解事宜。

中正區豐稔街26巷吳姓住戶表示，中正區行政大樓於2015年施工期間，造成周邊4戶民宅受損，其中他們家最嚴重，整棟透天2樓建物牆角接縫多處裂痕、牆壁龜裂、與鄰居房子接地處裂開等數十處損失。

吳姓住戶表示，去年12月承包商請保險公司到場拍照鑑定，只願意賠償6萬元，和他們請人估價修復要60萬元差距甚大，他們無法接受，加上最近花蓮地震造成慘重災情，60多歲的父母和妹妹3人天天在家睡不安穩，希望市府能為他們主持公道，要求承包商負責將房子恢復原狀。

市議員呂美玲質疑，依照公有建物驗收相關規定，民宅賠償事宜未處理完畢，不得核發使用執照給施工單位，市府卻核發是使照給承包商，違反相關規定。

承包商長聖營建公司回應，施工前有請土木技師公會前往吳家做過鑑定，去年底重新勘查發現，除了原有28處裂縫，僅增加幾處新裂痕，據保險公司估價有裂痕、裂縫的地方重新塗補經費只需6萬元，由於雙方就賠償部分至今未達成共識，會繼續走協調程序。

都發處建管科表示，依照《基隆市建築爭議事件處理作業程序》規定，受損戶須在頂板勘驗1個月內向市府申報，勘驗屬實後，不得核發使照；但該案市府未收到民眾申請，因此仍依法核發使照給承包商，未來會協助雙方進行調解。

(中國時報)

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