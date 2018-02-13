私地變公墓 市府遭控占用

郭姓女子不滿繼承200多坪土地竟遭市府圍成公墓占用，不僅不繳地價稅還出租獲利，要求市府返還不當得利及土地使用租金；新北市府殯葬處指出，全案因年代久遠，所有權人可申請代繳地價稅，至於土地返還問題，仍需交由司法訴訟來釐清。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

郭姓女子不滿繼承200多坪土地竟遭市府圍成公墓占用，不僅不繳地價稅還出租獲利，要求市府返還不當得利及土地使用租金；新北市府殯葬處指出，全案因年代久遠，所有權人可申請代繳地價稅，至於土地返還問題，仍需交由司法訴訟來釐清。

三芝第二公墓新小基隆段蕃社後小段38地號的土地占地4800坪，文獻可考的第一代地主為日據時期的郭成家與郭石定，光復後，隨著郭家開枝散葉，土地至今已繼承超過4代，目前地主共有21位。

郭女表示，從1993年繼承家族土地約200坪，2013年起遭追繳地價稅，繳到去年才發現，繼承的土地竟被三芝區公所作為公墓使用，市府無償占地使用還收取入葬租金獲利，卻由地主來繳地價稅，「根本占人民便宜！」

郭女說，去年她函文向新北市府主張權益，市府竟以1994年出版的三芝鄉誌中曾記載第二公墓土地為私捐，拒絕與她協議價購或租金返還，要她自行上法院訴訟，只好向議員陳情。

市議員鄭宇恩表示，升格以來，三芝第二公墓已有151位民眾申請入葬，市庫獲利百萬元，市府主張三芝鄉誌記載的私捐不具公文書的法律效益，市府應正視土地所有權人權益。

新北市殯葬處表示，所有權人只要向財政局稅捐處提出申請，殯葬處將代繳地價稅，至於私地公用的占用問題，由於年代久仍需釐清，建議民眾提起訴訟，交給司法來判決。

律師郭上維說，該陳情人繼承書狀可確定其為登記所有權人，新北市府僅能依時效取得地上權，且須對地主支付使用對價，應依「國家不與人民爭利法理」，由市府與民眾協議使用對價。

(中國時報)

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