桃園燈節 超萌史努比亮相

桃園燈節主燈「史努比在桃園」12日試燈，Snoopy趴在沖天的桃園機場捷運車廂前端，模樣逗趣可愛。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園燈節重金請來全球名氣響亮的狗明星「Snoopy」當主燈，Snoopy搭乘「直達美好」的桃園機場捷運向上飛奔，12日試燈亮相，引起一陣驚呼，和水岸燈海相呼應，夢幻場景殺了不少手機和相機記憶體空間，觀旅局歡迎2月21日至3月4日來賞燈。

2018桃園燈節規畫在南崁溪畔打造4大燈區，結合沿線的龜山星月橋、桃園青溪橋、桃園汴洲之美橋、蘆竹竹夢橋4座特色人行專用橋，規畫不同主題的燈區，桃園三民公園主燈區有「桃園地球村」，龜山燈區是「新星智慧城」，水汴頭燈區打造「購物新天堂」，蘆竹燈區「花彩新天地」，搭配南崁溪璀璨燈光秀，帶來視覺及聽覺的雙重享受。

主燈「史努比在桃園」12日試燈，Snoopy趴在沖天的桃園機場捷運車廂前端，耳朵迎風揚起、瞇眼綻放開心微笑，象徵新的1年越來越好，逗趣可愛的模樣，吸引民眾搶拍，提前感受過年歡樂氣氛。

觀旅局指出，桃園主燈區除了Snoopy主燈，還有結合世界各地風俗民情的「世界風情」燈組、各項運動燈飾的「活力桃園」燈組、透過光雕技術投射於天幕的「閃耀美好」燈組、最浪漫幸福的花嫁新娘「幸福城堡」燈組、還有坐落於青溪橋上的「母愛之花」、「柿柿如意」祈福燈林等，將陸續布展，歡迎遊客白天遊桃園、晚上賞花燈。

(中國時報)

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