有神快拜 溪州鄉民拜未爆彈

2018年02月13日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

電影《稻草人》，有農夫抬著撿拾到的未爆彈要到日本派出所領賞的趣味劇情，而光復後的台灣，「拜炸彈」的情節還真的發生，縣議員李俊諭收集許多炮兵射擊演習陣地撿到的「炸彈花」，將在「花在彰化」活動中展出，同時要帶大家回味這段鄉野「傳奇」。

李俊諭說，50、60年代，溪州鄉陸軍路兩旁是炮兵演習陣地，射擊目標是濁水溪河床，河畔居民對轟轟炮擊聲習以為常，且不少人趁著停止射擊演習時，會進到河床撿拾炮彈碎片變賣，部分炸裂的炮彈形狀很特殊，則被當成「炸彈花」收藏。

不過，射擊訓練偶爾的誤射也叫居民膽顫心驚，1974年夏天，就因誤射，1枚105榴炮竟然射入溪州鄉潮洋村陳姓人家的三合院，炮彈連續兩次90度大轉彎，先通過客廳，再穿進房間通鋪的床底下，最後奇蹟式的未爆炸。

有神快拜！當時民風單純，認為炸彈飛進家中卻未爆炸傷人，肯定是有神明庇佑，為此，當軍方派員前來尋找落彈時，陳家人總動員備香案，還要求軍方人員「拜完才能帶走」。

陳忠杰，當年10歲，是全程參與「拜炸彈」的陳家後代。他現身說法表示，當時阿兵哥從床底下取出105榴炮，放在鐵馬後方墊著麻袋的貨架上，接著家人搬來長條椅在神明廳前的庭院布置香案，以甘薯當香爐，大家焚香膜拜向神明致謝後，才讓軍方將未爆彈帶離開。

他說，小時候都是大人怎麼說他就怎麼做，現在回想起來，覺得那個年代的長輩「單純得很可愛」。

(中國時報)