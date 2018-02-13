副總統與長輩玩桌遊 贈加菜金

2018年02月13日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

副總統陳建仁12日到雲林關懷長照推動，除了和居服員閒話家常外，也與阿公阿嬤玩桌遊，肯定縣府不遺餘力支持新政，與民間齊心齊力推動長照2.0，希望所有老人家都能在在地獲得最好的醫療及居家照顧。

副總統陳建仁由衛福部長陳時中、雲林縣長李進勇等人陪同，視察褒忠鄉長泰老學堂。

該學堂由雲林縣老人保護協會進駐經營，執行長林金立簡報，該學堂規模雖小但機能多，仿傚「日本自立支援照顧模式及運動設備」，提供長輩個別化服務，著重「生活即是復健」，任何活動都是復健的一環，讓長輩自行購物、散步、種菜、挑菜，重新找回自主意願與生活能力，這種照顧模式的照顧服務員被尊稱為「照顧老師」，使照服員感到有價值有尊嚴，讓服務品質更好。

李進勇指出，雲林65歲老人12萬1190人，高達17.5％，為全國第二老縣市，配合長照2.0政策，縣府積極開辦社區關懷據點及長青食堂，俾儲備轉型C級長照巷弄站能量，目前縣內日間照顧服務中心有15處，列非六都中之冠，未來將持續建立，另輔具資源中心為全國首創整合單一窗口，榮獲2016年評鑑第一名，透過綿密的網絡，讓長照服務「看得到、找得到、用得到、付得起」。

陳建仁和居服員劉素麗、林鳳英、高秀媛、黃武雄等閒話家常，了解他們服務過程中的酸甜苦辣，也與阿公阿嬤玩桌遊，還向大家拜早年，贈送加菜金。

陳建仁強調，長照是愛心、耐心及熱心的堆疊，縣府和民間合作無間，積極推動新政，將社福與醫療做密切的整合，提供老人家最好的醫療及居家照顧，達到長照2.0最高目標，即老人家可以遠離尿布及臥床，儼如模範。

(中國時報)