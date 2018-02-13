World Gym進駐基隆 釋130職缺

2018年02月13日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

台灣最大健身品牌 World Gym首度進軍基隆市，計畫打造超豪華旗艦店，基隆市政府、World Gym和台灣航業公司12日下午舉辦動土典禮。

基隆市長林右昌表示，旗艦店落成後除了提供基隆市民優良的室內運動場所，也為基隆釋出130個名額就業機會，提升基隆就業率。

基隆義六路與信一路交接土地為台灣航業公司所有，過去作為停車場使用，基隆市政府去年居中牽線，促成台航承租土地給World Gym，預定今年底前興建1200坪、地上4層的運動健身旗艦店。

林右昌表示，基隆市府這2年來努力改善市民運動環境，包括打造29號橋下運動空間，目前大武崙森林運動公園也在規畫中；未來World Gym完工後，可提供市民絕佳的休閒運動和鍛鍊身體的室內空間，同時創造130個就業機會，促進基隆經濟與就業繁榮，「現在這個時間點上投資基隆絕對是最好的選擇。」

World Gym台灣區總裁柯約翰表示，World Gym在全台目前有54家分店，基隆店是第一間量身訂做的旗艦店，1200坪的空間包括游泳池、100 台心肺器材、超過275 項重訓器材、拳擊袋、攀岩牆、訓練地墊等各式特殊訓練器材，還有獨家搖擺飛輪教室等多樣設施。

World Gym投資2億5千萬元，預計在今年11月完工，年底前開幕營運。

台灣航業股份有限公司董事長劉文慶表示，航業公司位於義六路和信六路土地閒置多年，經基隆市政府提議，台航和World Gym簽約20年，將土地租給World Gym蓋旗艦店，有助改善基隆市容。

(中國時報)