台灣教授團 赴汶萊產學合作

16位大學教授順利完成3周汶萊產業研習。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

為配合政府「新南向政策」，教育部補助致理科技大學辦理「汶萊台商標竿產業跨領域海外深度實務研習團」，6所大專院校16位教授於上月底赴東協首富國家汶萊進行3周的海外研修，與汶萊台灣商會所屬會員企業進行深度實務研習，同時也向當地推廣台灣技職高等教育。

研習團隊由致理科大、澎湖科大、康寧大學、經國管理暨健康學院、文藻外語大學、長庚科技大學等各具特色領域專長的大專院校教師組成，針對清真認證、水產養殖、生態旅遊、貿易運籌及資訊服務等5項特色領域進行實務研習。

團長致理科大教授林國榮表示，本次研習讓台灣大專教師掌握汶萊清真認證規範，據以返台後與相關企業產學合作，協助台灣企業推動清真認證，使台灣產業與商品更有機會切入東協乃至全球清真市場。

同時，期盼藉此次研習協助台商開拓汶萊「水產養殖」、「貿易運籌」、「生態旅遊」及「跨境電商」等產業的商機。

本次特別安排與汶萊留台同學會進行座談，藉以推廣台灣技職高等教育。汶萊台灣商會亦向研習學校爭取獎學金，吸引汶萊學生來台就讀。

研習於本月11日圓滿結束，結業式中汶萊台灣商會會長莊錫山表示，希望藉由這次產學合作交流機會，媒合汶萊台商與台灣大專院校共同推動產品及技術研發。未來更將透過台灣商會平台，進一步提供台灣學生至汶萊實習，除了擴展國際視野，更能夠掌握東協商機。

(中國時報)

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