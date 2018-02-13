國民黨桃議員提名36席「自廢武功」

2018年02月13日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市議員提名辦法12日出爐，總計將提名36席，分別在八德、中壢、平鎮、龍潭和平地原住民、山地原住民增加1席，將禮讓現任者，其餘選區則老將新秀「正面廝殺」一起初選，但提名策略卻遭同黨議員批評太過保守、甚至是「自廢武功」，鼓勵新人參政也淪為空話。

市黨部強調選舉席次是通盤考量的結果，要以當選最高機會去擬定戰略，力拚36席全上。

國民黨12日公布提名席次，八德3人、中壢5人、平鎮4人、龍潭2人、平地原住民3人和山地原住民2人，都是現有席次增加1席，將禮讓現任議員，選區內有意參選的新人將登記角逐增加的席次，等於老將只要通過評鑑就直接獲提名。

而蘆竹1人、新屋1人、觀音1人分別因現任議員不選或是無黨籍議員，將由所有參選者一起投入初選。

但桃園7人、龜山2人、大園1人、大溪復興2人、楊梅2人，都維持現有席次，若登記人數超過提名席次，老將新秀將一起投入初選。黨內同志指出，桃園首屆市議員共有60席，國民黨提名39位、當選29位，下屆63席卻只提名36位，像是桃園較本屆增加1席卻維持平盤，龜山本屆提名3人下屆卻只有2人，蘆竹本屆更提名到3人下屆只剩1／3，大溪復興減到只剩2席卻仍提名2席，「席次最大化」是空話。

2月21日至23日開放領表、登記，接著就辦初選，衝刺時間短暫，大大壓縮新人參政空間，雖然有35歲以下加權15％、36歲至40歲加權10％、新人加權10％的規定，「看的到、用不到」。

(中國時報)