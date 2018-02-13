金犬旺財 集集燈會邀您Let’s狗

2018年02月13日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

「2018南投燈會」規模、氣勢壯大，今年屆滿20年的「集集鄉土燈會」也不遜色！主燈加入創新理念，擬人化財神狗引人矚目，該燈會將於16日晚間正式點燈開幕，一直熱鬧到3月2日。

鎮長陳紀衡表示，Let’s狗財神狗主燈，手持財字站在元寶之上，大元寶兩旁點頭擺尾賞燈群眾，並以傳統文化民俗為基礎，結合藝術、科技、時尚，充分展現狗年主題，加上大大小小的元寶和金幣，希望大家在金狗年能夠財源廣進、闔家平安旺旺來。

除主燈區外，今年更增設兩個副燈區，結合在地特色、元素等題材創作燈藝的藝術平安燈區以竹編裝置藝術呈現花燈，不僅適合白天賞花拍照打卡、點燈後的夜晚，還設置閃爍明滅的趣味螢火蟲燈。

另有隱身於綠色隧道中、以茅草屋樣式布置點綴的綠色幸福燈區，供遊客騎乘自行車時，作為尋找祕境目標，體驗有別於傳統花燈的感受。初一至初五及周末、假日，都有從集集火車站到燈區的免費接駁專車，方便民眾賞燈。

由縣長林明溱在擔任集集鎮長時所創辦的集集鄉土燈會，今年適逢20周年，鎮公所推出「薪傳20活動護照」，將在主燈區服務台發售，每本建議售價20元，護照內容包含集集小鎮景點、歷年燈會介紹，讓大家可以一路回顧集集鄉土燈會的進化史。

(中國時報)