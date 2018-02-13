增添誘因 鼓勵台東人生育

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中國時報
黃健庭

台東每胎5000元的生育補助是全國最低，常有縣民要求提高。然而過去因財政長期困窘，加上我認為改善就業、強化托育環境是首要任務，補助金額維持不變多年。最近，經仔細評估，我們決定調整生育補助辦法：第一胎1萬元，第二胎以上為1萬5000元，若第一胎即雙胞胎，每人補助1萬5000元，追溯自今年元旦適用，試辦兩年。

這些年，我們積極振興產業，創造許多就業機會，台東失業率從8年前5.8％，去年降為全國最低的3.5％，而縣內金融機構存款連年攀升，增加約350億元，民間財富累積顯著。縣府以史無前例高預算推動各項基礎建設，極力促進教育、藝文、智慧化、環境永續等多元發展，也使台東更宜居。

如今，青壯人口因為台東欠缺機會被迫離鄉求職的情形已改善，少子化變成人口流失的主要原因。我們雖加強托育托嬰資源，使少子化趨緩，但去年台東出生嬰兒數仍首度跌破1500人，值得嘗試更多誘因，刺激台東人的生育意願。

此外，近年縣府開源節流、債務控管成效卓著，今年財政總算較有餘裕，於是我們修改生育補助辦法，藉春節前夕縣府擴大主管會報的機會宣布。

生育終究是個人選擇，但政府可透過施政，讓民眾享受安居樂業、適合婚育的生活。新的補助方案是否有效果，需持續追蹤檢討，深盼它發揮鼓勵縣民生育的功能，幫台東人口增添更多新成員。

(中國時報)

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