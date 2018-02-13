台南迎春禮 初十登場

台南迎春禮 初十登場。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

台南市文化局去年復辦自清朝時期停辦122年的官方「迎春禮」，今年「戊戌迎春禮」活動25日（大年初十）在東門城再度登場，當天上午10時先依古禮祭天，再以踩街嘉年華方式，抬春牛進市區，最後在葉石濤廣場舉行芒神迎春牛，民眾可從春牛與芒神的裝扮，預知來年的節氣。

台南市文化局去年復辦完整的官方迎春禮，地點考據後，選在古禮舉辦的東門城，見證早期還是府城邊界的東門城，如今已是市區圓環。先舉辦祭天儀式，再以廟會踩街形式，將打造的春牛與芒神沿街抬至中西區葉石濤廣場舉辦祭典。

復辦的台南迎春禮成果受民眾矚目，今年是第2屆，台南市文化局12日公布春牛與芒神造型，全依天干地支的傳統打造，反映來年的節氣。

今年因逢戊戌年，牛身、牛頭皆為黃色，戊戌年在黃曆上屬陽火，春牛需開嘴，牛角、牛耳、牛尾皆為紅色。去年芒神穿鞋，表示缺水，今年改為赤腳，表是來新的一年水量夠，廟方表示，若水量愈多，芒神的褲腳還須往上翻捲。

台南市文化局今年踩街的春牛，仍是安南區正統土城鹿耳門聖母廟的春牛，聖母廟的民辦迓春牛活動，已有36年歷史，每年搶春牛活動象徵可搶到一整年的吉祥福氣，信徒爭奪激烈，因為活動成功，不僅被列為市定重要民俗活動，廟方近年成為官辦迎春禮最有力的協助單位。

(中國時報)

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