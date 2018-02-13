用新方法教新老師

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中國時報
李萬吉

眼看再過一年半108課綱就要正式上路，儘管這兩年各縣市都有先導學校試辦新課綱的課程，今年的大學學測也讓大家感受到「素養導向」的命題有什麼不同？然而越接近起跑點，卻也越多老師們開始感受到惶恐，不太確定所謂素養導向的教學該如何實施？所謂探究與實作的課程該如何設計？

上周學校特別請來教授專家分享如何在自然領域中進行探究與實作的學習，也是在參與過後，老師們才對素養導向的學習有更深入的理解。有意思的是許多語文或社會學科的老師，在教授的引導下，也能自然地去融入情境，思考探究那些物理化學的現象和道理，絲毫不會覺得那是離他們很遠的專業。

這樣的感受和衝擊，應該會讓許多老師們重新也從心去思考，什麼樣的教學模式，才能真正引發學習動機，帶領學生跨過領域的界線，超越教材的章節，靈活地應用和整合所學的各種知識，並能解決生活周遭的問題，這也就是素養導向教學的核心價值！

然而，面對這個不亞於當年九年一貫課程的課程改革，我們的師資培育機制似乎還是沒有跟上腳步，雖然部分師培中心積極的舉辦各種研習，努力的改變現職老師們的想法和作法，但還有更多師培大學的教授們，恐怕都還對素養導向的教學沒什麼概念，那些即將畢業的大三大四師培生，多數還帶著舊的教材教法去應付教師甄選，等當了老師再被要求改變。

師資是課程改革的關鍵之一，與其等將來再扭轉舊習慣，最好是趁早就建立正確的觀念，讓那些還在培育當中的未來教師們，能盡早接收到未來的趨勢和作法。前提是這些師培機構的教授專家們，得趕緊先讓自己先進步起來才行！

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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