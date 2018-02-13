海巡破獲1724箱走私菸

2018年02月13日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

海岸巡防署中部地區巡防局12日破獲高雄籍工程船涉嫌走私1724箱香菸案，私菸市價約4200多萬元，並逮捕楊姓船長及江姓、蔡姓2名船員，訊後依違反菸酒管理法等罪嫌移送法辦，擴大追查私菸來源及幕後集團。

由於私菸數量龐大，堪稱苗栗地區近年來最大宗香菸走私案，海巡單位12日上午會同苗栗縣政府財政處10多名人力，花費很長時間才逐一貼上封條，這批私菸將全數沒入銷毀。後龍鎮長朱秋隆也到場為查緝人員加油打氣，他表示，後龍民風純樸，都被走私集團汙染了。

中巡局長耿英傑指出，高雄籍的「東瓏9號」工程船的65歲楊姓船長，雇用63歲江姓及58歲蔡姓2名船員，利用工程船前往烏坵施作工程後，於返程在外海接應私菸藏於下方船倉密室，預定10日晚上停靠後龍外埔漁港。

但楊姓船長早為檢警及海巡單位鎖定，由苗栗檢方指揮中區及南區海巡局、保三總隊及基隆市警局等單位攔阻，在其左舷密倉搜出1724箱計4種品牌共59萬9050包私菸。

耿英傑表示，情資顯示本國籍「東瓏九號」工程船欲走私香菸牟利，即與台南第一機動查緝隊共同偵辦，並會同苗栗機動查緝隊、第三岸巡總隊、保三總隊第二大隊、基隆市警局刑警大隊科技隊及苗栗縣財政處等單位，緊盯楊嫌等行蹤，團隊合作奏效。

巡防局表示，年節將至不法份子蠢蠢欲動，不肖集團意圖走私菸酒、乾貨等，呼籲民眾如發現異狀，逕向海巡或警方檢舉。

(中國時報)