3大教學醫院 加入產後護理戰局

2018年02月13日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

孕產婦高齡化，讓做月子市場在少子化後更形蓬勃發展，看好商機，中部幾家教學醫院紛紛投入設置產後護理之家，繼中國醫藥大學附設醫院、林新醫院後，台中澄清醫院中港院區去年底也在敬德大樓9、10樓成立產後護理之家，強調接續婦幼門診提供一條龍式服務，不只拚硬體，更拚醫療服務的軟實力。

根據內政部統計，全台每年新生兒數已跌破20萬人，但愈是少子化，產婦對於產後做月子個人及寶寶的照顧更是注重，台中市2017年新增31家產後護理之家，其收費從2千到8千元不等，高檔市場個個都標榜五星級服務，除空間寬敞附設聯誼廳、SPA按摩等服務。

澄清醫院中港院區敬義樓規畫為婦幼大樓，其護理之家總監徐毓鎂自己生了三胎，每胎都在不同的護理之家做月子，高齡生產的她面臨妊娠毒血症，第二胎出生後出現呼吸窘迫，第三胎鎖骨骨折，親身經歷讓她體會產後護理需要更專業的醫護協助，在規畫之初，即整合內婦科、兒科、產科、乳房外科甚至是身心科資源。

澄清醫院附設產後護理之家除五星級的飯店設備，與媲美藝廊的多元化藝術品，更整合院內各科提供產婦從產前到產後一條龍服務，兒科主任黃元韻每日巡診，掌握嬰兒室寶寶的狀況，而婦產科則由主任謝保群每周至中心追蹤媽媽產後恢復狀態，連護士都是擁有重症加護資格，可從細微處發現媽媽的情緒異常，有需要時可請身心科醫師親至中心進行諮詢。

(中國時報)