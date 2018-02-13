陳建仁肯定 投縣長照2.0成效

2018年02月13日 04:10 中國時報 廖志晃 、 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

南投縣老年人口占16.52％，居全國第3，老人照顧刻不容緩！副總統陳建仁12日到南投縣訪視，肯定縣府推動長照2.0成效，並致贈加菜金給家庭照顧者關懷協會；協會居家服務員秉持人飢己飢精神，每人捐款100元，集資3萬元義助花蓮縣賑災。

陳建仁由衛生福利部長陳時中、縣府祕書長洪瑞智、衛生局長黃昭郎、草屯鎮長洪國浩等人陪同，訪視南投縣家庭照顧者關懷協會，並赴草屯鎮訪視個案，了解實際狀況；他並肯定南投縣照顧服務涵蓋率全國第3名，提供長輩完善服務。

陳建仁表示，長照2.0是社會安全網的一環，為了讓年輕人無後顧之憂，政府除規畫托育計畫，也有年長者照顧服務，貫徹執行有賴中央與地方配合，及民間機構加入，而為留住優良照服員，政府提高全職照服員薪資至少3萬2000元，同時畫產學合作，希望年輕人加入照服行列。

洪瑞智表示，南投縣65歲以上人口8萬2780人，占全縣人口16.52％，高於全國平均13.8％，因此，對長照服務需求迫切。

家庭照顧者關懷協會創會長吳棋祥表示，該會服務區域涵蓋南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、草屯鎮、集集鎮及中寮鄉等7鄉鎮，服務1057人，是全縣唯一提供夜間及假日接送服務單位。

(中國時報)