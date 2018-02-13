食安首都部落格－來嘉走春賞燈 好運旺旺來

2018年02月13日 04:10 中國時報 涂醒哲

過年時大家都會出門走春，2018台灣燈會在嘉義，大年初一登場，時間從2月16日至3月11日。嘉義縣辦燈會，嘉義市不缺席！嘉義市主燈請到雲林德義堂第五代傳人吳登興操刀，將城隍廟、棒球、阿里山小火車等元素注入到花燈設計中，還有一匹白馬，扛著清光緒皇帝賜予城隍廟的「臺洋顯佑」匾額，尤其顯眼。

台灣燈會在嘉義，優質住宿也在嘉義市。嘉義市去年榮獲交通部觀光局「城市好旅宿」績效優等。特色小吃更是豐富，必吃的火雞肉飯、米糕、碗粿、東市場裡的銅板美食、文化路夜市。走進巷仔內，探訪老屋，還可品嘗甜點、咖啡，喝好茶。

嘉義市曾經是林業之都，擁有全國最大的日式宿舍群「檜意森活村」、「北門驛」是阿里山森鐵的起點，以及鐵道迷最愛的「阿里山森林鐵路車庫園區」，所有退役的小火車都集中在這裡，是絕不能錯過的火車寶庫。

北門驛前的小公園，近期設置有趣的「沉睡森林」，白熊、粉紅象、企鵝……一系列的Q版動物非常可愛，是現在最夯的打卡景點。

真正的森林則在百年嘉義公園、植物園、都會森林公園，老樹扶疏，樹種豐富，更有台灣難得一見的熱帶植物林，在城市裡就可以享受森林浴。隱身於公園內的史蹟資料館，是嘉義市市定古蹟，非常適合新春期間全家一起來走走。

另外，更不要錯過蘭潭風景區，有全國最大的常設型音樂噴泉，最高噴出50公尺的水柱，非常壯觀。搭配夜間的KANO園區，大型棒球白天陽光閃耀，晚間上演七彩燈光秀，日夜都美麗。

嘉義市是「尚好七逃」的城市，2018台灣燈會在嘉義，燈會期間，市府將提供免費接駁車，從嘉義市立棒球場至燈會的東轉運站，平日下午3時至深夜11時；假日下午2時至深夜11時。歡迎大家來嘉義市走春，遊賞台灣燈會，好運旺旺來！

(中國時報)