呼喚台灣馬克宏

友善列印
中國時報
廖達琪

2018年是台灣的地方選舉年，也可說是執政的民進黨的期中考，或國民黨會否走入歷史的檢定考。照常理判斷，在朝的黨主席因民調支持率不高，應思力圖振作，在選舉布局上展開新猷；而在野的，尤應痛定思痛，把握時機，展現被執政當局「置之死地而後生」的強勁生命力，更能以「老幹新枝」的姿態，凝聚普羅大眾，在地方選舉放手一搏。

不過，兩陣營演出的提名戲碼，到目前為止，似乎都是「老幹」擋道、「新枝」難接的局面。民進黨的五府千歲動作頻頻，仍有人逕自宣布參選，黨主席則默不作聲，南二都競爭者眾，卻也全是政壇老面孔。在野的國民黨目前已提名的10縣市首長人選，及醞釀在爭取的如新北、澎湖等，頗多是多年前已任過縣市長職，居然還要回鍋，讓年輕的世代、網路的鄉民們如何接受這批從上世紀崛起、年紀已60起跳的傳統政治人物？

被歸類為新興民主國家的台灣，玩的仍可稱為是「老人政治」或謂「建制派」的舊把戲。而以網路為平台，講求開放、透明，並擴大參與，鼓勵素人參政的「新政治」風，似吹不進台灣被「建制」緊密封鎖的兩大政黨系統中，也難怪最新的民調顯示，台灣不支持藍綠的所謂「中立」選民超過5成，而國、民兩黨則各不到2成的支持率。選民在想什麼，期待什麼？老牌民主國家法國的新經驗或許有些啟發。

法國的現任總統馬克宏，於2017年以黑馬之姿，帶領成立僅年餘，仍不算政黨的政團「前進」，於5月取得總統大位，旋即改組成「共和前進黨」，以1個月左右的時間招兵買馬，提名素人，於6月的國會大選中一舉攻下308個國民議會席次（總計577席），成為國會過半的第一大黨，順利地任命總理組閣。其時，馬克宏年僅39歲，以我國憲法40歲才可選總統的門檻而言，他連參選的資格都沒有，現在他不僅是法國的總統，也是歐盟的重要支柱，更與美國總統川普分庭抗禮，引領世界的風騷，馬克宏何以能呢？

馬克宏的崛起，有三項關鍵元素可供台灣年輕人參考。第一是擅於用網路及社群網站的力量，聯結、組織、溝通及動員，「前進」政團就是依社網而發展；「共和前進」政黨雖有「總統」形成衣尾效應，但網路仍是重要的聯繫及擴展渠道。

第二是由左而趨向中間偏右的路線掌握。馬克宏曾是較左派「社會黨」的成員，做過該黨總統歐蘭德的財經部長及總統府副祕書長，某種程度應是了解也同情勞工處境，但又得面對工商團體及經濟成長的壓力，如何調和勞資雙方的需求及衝突？年輕有哲學素養的馬克宏必須面對，且深知傳統的左（社會黨）、右（共和黨）都失去號召力了，他除了創新政黨，在選舉時打出政治左（民主開放，反建制）、經濟較右（支持歐盟、自由市場）的旗幟，執政走的則更有中間偏右，對工會不假辭色的路線。

第三，「新中有老」的合縱連橫策略。馬克宏在政壇上已有些歷練，對政治運作的箇中三昧頗能體會，雖提名大量素人參選國會，但也拉攏舊勢力，尤其是右派，並任命共和黨的地方首長為總理，以鞏固執政基礎及便利政策的推動。迄今，馬克宏在法國的民調支持仍能維持5成左右。

台灣的年輕世代，能不能參考「馬克宏」經驗，開創出有台灣特色的新世紀政黨與選舉，選民拭目以待！

（作者為國立中山大學政治學研究所教授）

(中國時報)

仰望領先者的正確態度

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。