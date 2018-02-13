2018年02月13日 04:10 中國時報 廖達琪

2018年是台灣的地方選舉年，也可說是執政的民進黨的期中考，或國民黨會否走入歷史的檢定考。照常理判斷，在朝的黨主席因民調支持率不高，應思力圖振作，在選舉布局上展開新猷；而在野的，尤應痛定思痛，把握時機，展現被執政當局「置之死地而後生」的強勁生命力，更能以「老幹新枝」的姿態，凝聚普羅大眾，在地方選舉放手一搏。

不過，兩陣營演出的提名戲碼，到目前為止，似乎都是「老幹」擋道、「新枝」難接的局面。民進黨的五府千歲動作頻頻，仍有人逕自宣布參選，黨主席則默不作聲，南二都競爭者眾，卻也全是政壇老面孔。在野的國民黨目前已提名的10縣市首長人選，及醞釀在爭取的如新北、澎湖等，頗多是多年前已任過縣市長職，居然還要回鍋，讓年輕的世代、網路的鄉民們如何接受這批從上世紀崛起、年紀已60起跳的傳統政治人物？

被歸類為新興民主國家的台灣，玩的仍可稱為是「老人政治」或謂「建制派」的舊把戲。而以網路為平台，講求開放、透明，並擴大參與，鼓勵素人參政的「新政治」風，似吹不進台灣被「建制」緊密封鎖的兩大政黨系統中，也難怪最新的民調顯示，台灣不支持藍綠的所謂「中立」選民超過5成，而國、民兩黨則各不到2成的支持率。選民在想什麼，期待什麼？老牌民主國家法國的新經驗或許有些啟發。

法國的現任總統馬克宏，於2017年以黑馬之姿，帶領成立僅年餘，仍不算政黨的政團「前進」，於5月取得總統大位，旋即改組成「共和前進黨」，以1個月左右的時間招兵買馬，提名素人，於6月的國會大選中一舉攻下308個國民議會席次（總計577席），成為國會過半的第一大黨，順利地任命總理組閣。其時，馬克宏年僅39歲，以我國憲法40歲才可選總統的門檻而言，他連參選的資格都沒有，現在他不僅是法國的總統，也是歐盟的重要支柱，更與美國總統川普分庭抗禮，引領世界的風騷，馬克宏何以能呢？

馬克宏的崛起，有三項關鍵元素可供台灣年輕人參考。第一是擅於用網路及社群網站的力量，聯結、組織、溝通及動員，「前進」政團就是依社網而發展；「共和前進」政黨雖有「總統」形成衣尾效應，但網路仍是重要的聯繫及擴展渠道。

第二是由左而趨向中間偏右的路線掌握。馬克宏曾是較左派「社會黨」的成員，做過該黨總統歐蘭德的財經部長及總統府副祕書長，某種程度應是了解也同情勞工處境，但又得面對工商團體及經濟成長的壓力，如何調和勞資雙方的需求及衝突？年輕有哲學素養的馬克宏必須面對，且深知傳統的左（社會黨）、右（共和黨）都失去號召力了，他除了創新政黨，在選舉時打出政治左（民主開放，反建制）、經濟較右（支持歐盟、自由市場）的旗幟，執政走的則更有中間偏右，對工會不假辭色的路線。

第三，「新中有老」的合縱連橫策略。馬克宏在政壇上已有些歷練，對政治運作的箇中三昧頗能體會，雖提名大量素人參選國會，但也拉攏舊勢力，尤其是右派，並任命共和黨的地方首長為總理，以鞏固執政基礎及便利政策的推動。迄今，馬克宏在法國的民調支持仍能維持5成左右。

台灣的年輕世代，能不能參考「馬克宏」經驗，開創出有台灣特色的新世紀政黨與選舉，選民拭目以待！

（作者為國立中山大學政治學研究所教授）

(中國時報)