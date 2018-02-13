仰望領先者的正確態度

2018年02月13日 04:10 中國時報 潘華生

本月7日凌晨，美國私人企業SpaceX的「獵鷹重型」火箭在美國佛羅里達州首次發射成功。此次里程碑似地發射成功，不僅令全球輿論關注，更攪動了中國大陸輿論的一池春水。

攪動了中國大陸輿論的一池春水的不是別人，大陸官方媒體意外地發了多篇文章，盛讚SpaceX的成功。《人民日報》發文指出：美國人凌晨完成一項壯舉，告訴我們中美差距還有多大；參考消息則稱：作為一家美國民營公司，SpaceX在把人類與宇宙關係更推進一步的同時，也給所有中國人上了一課；北京《環球時報》自承中國追趕美國的路還很長。

在大陸輿論探討的過程，令人耳目一新的是現有的體制問題被多次提出與反思。中國改革開放的過程中，國家一直仍居於主導的地位，其他類型的所有制只居於輔助的角色，以至於外界往往以「市場經濟下的國家資本主義」一詞來描述中國的經濟改革模式。在此模式之下，許多與國家核心相關的產業，例如航太產業或過去的芯片產業，仍然維持著傳統社會主義國家的特徵：舉國家的力量動員全國的資源投入來達成計畫任務的「舉國體制」。

當然，以舉國之力重點突破某項計畫當然不乏成功的案例。例如孤立的北韓與伊朗等國均能夠不計成本地自行開發能夠進入地球軌道的運載火箭。然而，國家的動員力量仍有時而窮，市場的力量卻反而無窮無盡。SpaceX公司真正驚艷的成功在於她作為一家私營的上市公司，從市場融資，並依賴市場分散營運風險，以極少的人力物力完成其他國家必須以舉國之力才可能完成的工作，並且以民營經濟特有的低成本大量標準化思維，開發極具開創性的火箭回收技術，將原本的沉沒成本轉變為變動成本，大幅降低了未來火箭發射的標準成本。SpaceX的火箭創造了當代航天的高度，攪動了長久以來為國家壟斷的航太市場，也創造了整個新的民用商業市場。因此，2018年將會是真正的商業航太元年。

中國改革開放的經濟奇蹟也多是由活力充沛的民間部門或所謂的「三資企業」所創造。中國近來「新四大發明」的高鐵、移動支付、共享單車、網購平台，除高鐵外的3項，也都是民營企業的創新之舉。近來中國企業在全世界的市值排名突飛猛進，中國互聯網巨頭阿里巴巴和騰訊控股市值均突破4200億美元，分別以4336.4億美元和4235.4億美元位列全球第7位和第8位，已經超過大半國家的GDP。

這表明這些互聯網巨頭在資本市場所能調動的資源能力，已經超過世界上絕大多數的國家，與蘋果、谷歌、微軟、臉書、三星等公司並列。在新興科技公司的市值排名上，來自中國的人工智慧新聞推送公司「今日頭條」的資本市場估值，甚至還超過此次發射獵鷹重型火箭的SpaceX公司。可見只要中國企業正確地擁抱全球資本市場，「以一公司敵一國」並不是不可能。關鍵是中國自身如何持續地改革體制，讓民營經濟的創新活力與生產力得到充分的發揮。

中國從改革開放以來的飛速進步和綜合國力增強為世界第2，均是不可否認的事實，特別是在國家持續增強的過程中，並沒有以犧牲人民生活水準為代價，大陸人民生活的改善與消滅貧窮的成績是舉世公認的奇蹟。在此前提之下，大陸官方願意坦然承認中美科技實力差距仍大，其實給外界的觀感反而是正面的。落後並不可怕，只有實事求是地面對自己的不足，才能奮起直追。

不妄自菲薄，也不盲目自信自欺，是中國仰視美國百年以來科技力量積累的正確態度，更要學習美國的經濟體制，以更大的幅度鼓勵民營經濟參與國家創新計畫。科技創新更應不分體制，誰行誰上。真正可怕的是不願意面對自身的問題，甚至徹底亢奮，攻擊抹黑，不承認任何差距，猶如大陸文革時期蔑視對手，侈言超英趕美，猶如現在的北韓面對美國，也猶如台獨面對中國的崛起一樣，純粹是自欺欺人。（作者為國立雲林科技大學副教授）

(中國時報)