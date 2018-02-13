2018年02月13日 04:10 中國時報 陳一新

中國國務委員楊潔篪上周抵達華府，2月8日與美國國務卿提勒森舉行雙邊會議，兩人談論北韓、雙邊經貿等議題，並計畫今年上半年舉行外交安全對話。表面上，好像只是例行會談，實際上並非如此簡單。

過去1年多來，楊潔篪曾多次赴美，負責處理美中之間的重大事務，從川普挑起的「一中政策」爭議、習川的首次峰會，一直到中美第一輪外交安全對話等，每次都圓滿達成任務。然而，楊潔篪這次任務卻比以往更為艱鉅，包括美中關係的本質、美中戰略關係、美中核武態勢、經貿問題，以及台灣問題。

提勒森2017年3月訪問北京時，曾表示美國認同「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」的14字原則，因為這也是大陸外長王毅為習近平「新型大國關係」模式所做的詮釋，而被美國媒體與智庫學者抨擊是拱手送給北京的外交大禮。提勒森當時提到，採行「一中政策」、3個文件與協議讓美中長時間遵守，有助於規畫今後未來美中兩國50年的發展框架。

未料，「美中兩國50年的發展框架」還不見蹤影，倒是川普政府陸續公布的《美國安全戰略》、《國防戰略綱要》與《核態勢評估報告》一系列文件，不僅將中、俄兩國視為「競爭對手」或「戰略競爭者」，並將他們並列為挑戰全球秩序與價值觀的「修正主義強權」。

問題是，當美國以「競爭對手」、「戰略競爭者」、「修正主義強權」與「新帝國強權」來形容中國時，美國未來又如何定義美中關係？

美國國務院發言人諾爾特8日表示：「美國並不是尋求與中國的敵對關係，只是指出中國採取了哪些行為破壞基於規則的秩序。」顯然，美中雙方的歧見會反映在雙方經貿、國安、網路、人權、民主與新聞自由的對話上，未來美中之間在許多的交鋒應會「直言以對」。

楊潔篪在與提勒森會談後的想法，或可從中國駐美大使崔天凱的談話中窺知一二。崔天凱表示，中美關係的基本態度是相互尊重、合作互利；中美之間不存在零和博弈，中國不稱霸，也從來不懼怕外來壓力，絕不放棄自己的正當權利。由此觀之，美中之間的衝突可能會日益白熱化。

台灣問題無疑是中方想談、美方不願深談的一個話題。新華社稱，在會談中，「楊潔篪闡明中方在台灣問題上的立場，要求美方認真對待中方關切。提勒森表示，美方繼續奉行一個中國政策。」

問題是，「奉行一個中國政策」恐怕已不足以化解美國國會愈來愈多的友台法案對中美關係所帶來的衝擊。

為了有效穩住中美關係，楊潔篪正式照會美方，王岐山將出任中國國家副主席，未來將全面負起中美關係的重責大任。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)