文在寅去北韓能談什麼

2018年02月13日 04:10 中國時報 劉國興

平昌「和平」冬奧的最高潮，應屬10日中午文在寅宴請北韓代表團時，由金正恩胞妹金與正親遞其兄信函邀請文赴北韓舉行峰會了。期盼陽光再現的文是何等雀躍，眼看諾貝爾和平獎提名有望。然而不禁令人懷疑在核武力量上白紙一張的南韓，面對已具核武攻擊美國本土能力的北韓，屆時在重點的朝核議題上能談什麼？1月9日當雙方在板門店恢復中斷兩年的對話時，北韓代表就曾堅定表示不與南韓談朝核問題。因此，在將來的兩韓峰會中，充其量文只能作甘草，並且以恢復金援促使北韓與美國開始初步對話。

自金正恩新年談話拋出橄欖枝，到平昌冬奧兩韓共同進場，北韓2月8日閱兵也放低姿態，均顯示北韓尚未臻成熟的核武發展，因金援無繼已呈暫緩趨勢。一般認為，此因安理會9輪制裁已漸奏效，其中僅被迫提前返國的10萬北韓勞工一項，1年就導致北韓短少5億美元收入；既然有效，也無怪乎美國副總統彭斯在赴平昌途中，7日在東京與安倍會談後宣布，美國近期內將發表對北韓前所未有的嚴厲經濟制裁。情勢發展實已使金正恩不得不用緩兵之計先尋求外援，因此在「文金峰會」上北韓極可能要求開城工業區恢復運轉，如此則文相對提出美國、北韓直接展開朝核問題對話的機會也就來了。

美國願意與北韓就朝核問題直接對話有無可能？答案是肯定的。因為在政策設計上，川普一再仰仗習近平出面解決朝核問題，但北京自有考量，政策說詞始終主張「雙暫停」，反對在南韓部署薩德系統也始終如一。今年1月川普對進口太陽能面板及洗衣機課以重稅，頗有美中貿易戰即將開打跡象。凡此證明，要北京幫忙解決朝核問題已是錯誤的政策，專家學者建議美國何不與北韓直接打交道。彭斯11日在冬奧行程結束後的返國途中，接受《華盛頓郵報》訪問時表示，美國將持續並加強對北韓施以最大壓力，但如果北韓想談，美國就談。此不啻拋出了政策將改變的風向球。

儘管美國、北韓直接對話時機已較之前成熟，但華府目前鷹派似仍占上風。川普1月30日在國會發表的國情咨文仍稱北韓領導人「道德敗壞」，數日後撤銷反對對北韓發動「先發制人」或「流鼻血」攻擊的車維德駐南韓大使的提名。幾乎同一時間，美國國防部出版的《核能立場評論》揭露美國正研發兩款不超過廣島核彈能量，能彈性靈活運用以增嚇阻效力，可加裝於艦載巡弋飛彈上的小型核武，準備打「有限核戰」。資訊傳來，輿論譁然。

因此就算文在寅事前得到美國同意，在文金高峰會時試探美國、北韓直接對話的可能，鷹派的阻擋勢所必然。即使將來對話了，六方會談失敗的前例猶在。果爾，則文在寅的「陽光政策2.0版」到頭來仍可能空忙一場，且南韓終究必須在新的美中爭霸零和遊戲中選邊站。（作者為台灣大學政治系兼任副教授、退休大使）

(中國時報)