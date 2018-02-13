2018年02月13日 04:10 中國時報 宋燕輝

上月中旬，美國海軍導彈驅逐艦「霍伯號」駛入南海黃岩島 （我稱民主礁）12浬領海範圍，挑戰中國的所謂「過度海洋主張」。對美方的行動，大陸外交部表示抗議，認為嚴重威脅到中方正常公務活動的船隻和人員安全，與國際關係基本準則相違。北京宣稱「將採取必要措施，堅定維護中國主權。」

美軍艦進入黃岩島附近海域之前，沒有事先通知對此島主張擁有主權的三方─中國、台灣、菲律賓，更不用說事先取得許可。

前年審理「菲中南海仲裁案」的法庭，認定黃岩島是屬於「礁岩」之島嶼，但不是「全權島嶼」。基此，黃岩島無權主張200海里專屬經濟海域，但還是擁有12海里的領海。

菲律賓針對外國軍艦行使領海無害通過權是接受不需事先取得許可或通知的國家實踐，此乃為何菲國國防部長羅倫沙納表示，「美艦接近爭議水域之前，沒有事先通知菲律賓，但無論美國在南海做什麼，菲國都沒有話語權。」

但是因為羅倫沙納沒有宣示黃岩島主權屬菲律賓，也沒抗議中國對此島主權的主張，因此引起國內議論紛紛，導致元月底，菲海軍首度派出日本贈送的TC-90雙渦輪螺旋槳巡邏機巡察黃岩島海域。

針對菲律賓海軍的動作，未見大陸與台灣做出反應。可能原因是菲國軍機沒有飛入黃岩島12海里上空。依據國際海洋法規定，外國在沿岸國所享有的唯一權利是領海的無害通過，但無權飛越島嶼上的領空。如果菲律賓派遣軍機飛越黃岩島上空或派出軍艦駛入黃岩島領海，可確定北京一定會採取強硬措施。那台灣呢？

美國認為依據國際海洋法規定，軍艦正如所有其他船隻享有領海的無害通過權，任何國家要求外國軍艦行使此權之前必須取得沿岸國之核准或事先通知的做法，與國際海洋法相牴觸。美國海軍執行「航行自由行動」目的正是挑戰此種美方片面所認定的「過度海洋主張」。

然而國家實踐對軍艦無害通過領海持不同主張。越南與馬來西亞的主張就與大陸和台灣相似，要求外國先取得許可或通知。此外，軍艦的通過威脅到沿岸國之安全或與行使領海內主權相關之公務活動，沿岸國依據《聯合國海洋法公約》之解釋，可認定美國軍艦的通過不是「無害」。

針對美國軍艦通過黃岩島領海，中國大陸做了相關的聲明，菲律賓國防部與總統府也有聲明，菲國海軍並派遣軍機飛繞民主礁，卻未見我外交部或國防部發表任何聲明。

依據《中華民國憲法》與《中華民國領海及鄰接區法》規定，民主礁係屬我國固有疆域，而外國軍艦在通過此島領海前應先行告知我國。

蔡政府對此事件採取沉默不表態的做法令人質疑，我國仍主張黃岩島領土主權嗎？（作者為中央研究院歐美所研究員）

(中國時報)