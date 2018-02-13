2018年02月13日 04:10 中國時報 主筆室

獵雷艦包商慶富公司涉嫌冒貸等案件，檢察官只把慶富公司的經營者提起公訴，其他一些被藍綠立委爆料說喬土地、護航、官商勾結的綠營政府高官全都沒事。對這個結果，時代力量的黃國昌表達不滿，自是意料中事，但大家最想知道的，是新科監察委員陳師孟會有什麼意見。

擁有糾舉彈劾官員大權的監察委員，當然可以有意見。更何況陳師孟一向對於司法界的法官、檢察官辦綠不辦藍，政治迫害綠營政府官員的作法很有意見。他不僅在平常時候就拿陳水扁、郭瑤琪等人被判有罪的案件說事，而且他還在立法院裡公開說他當監委的目的之一，就是要對某些法官、檢察官如何又如何。

現在，陳師孟展現監委權威的大好機會來了。他應該趕快把時代力量立委黃國昌找到辦公室，請黃立委把檢察官沒有辦到的那些政府高官資料全部提供給監察院，由他立案調查高雄地檢署檢察官，為何不辦總統府、行政院、高雄市政府的那些高官和銀行的高層。

譬如說，蔡英文入主總統府之後，慶富的大小老闆進入總統府和總統府官員談事情的部分，為何沒有查？另外，高雄市政府有官員跟慶富老闆喬土地的事，怎麼會沒事？

可是我們得先提醒陳師孟，出手前，得先詳細觀察情勢，看看高雄地檢署的辦案內容是藍或綠，可別查了大半天，把人家「辦藍不辦綠」的底給掀了，對自己、對綠營朋友，都不好交代，也有違自己要糾正「辦綠不辦藍」的初衷。

很可能陳師孟有機會創造紀錄，在所謂「辦藍不辦綠」、「辦綠不辦藍」之外，找到一個「顧綠而藍綠都不辦」的新狀況，也就是說顧慮辦到綠官，乾脆藍綠都不辦的新境界。

(中國時報)