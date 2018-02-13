戰狼為何不能與神同行

2018年02月13日 04:10 中國時報 張景為

時值歲末，回顧去年影壇現象，有兩個紀錄值得一談：一是南韓電影《與神同行》在台上映口碑發酵，票房突破4億元台幣，擊敗所有好萊塢電影，榮登韓片在台票房冠軍。二是大陸電影《戰狼2》成為史上首部全球票房前100名的非好萊塢電影，上映3個月票房高達56.81億人民幣，不但是首部票房突破50億人民幣的華語電影，期間還曾成為單周的世界票房冠軍。

《與神同行》這部改編自同名漫畫的奇幻電影，以陰間的七大地獄為題材，在台熱潮持續延燒，成為全民觀影話題。在此之前，《屍速列車》已經創下韓片在台3.4億元幾乎無法想像的票房紀錄，這次《與神同行》再創巔峰，以後「好想贏南韓」這句話真的會讓台灣人越講越無力。

該片劇情感人、特效驚人，看電影時令人又哭又笑，驚奇不斷，幾乎是一部毫無負評的電影。有些人看了本片，可能會覺得南韓的老毛病又犯了，竟然把中國傳統死後審判的地獄傳說、善惡因果之佛教經典等概念又剽竊過去，但這正是韓國人厲害的地方，懂得以整個亞洲各國都熟悉的文化基礎，結合時尚流行的包裝與創意（如地獄審判猶如現代的法庭檢審論辯、陰間使者化身帥氣大叔），加上華麗的特效、南韓擅長的親情催淚劇情，充分將傳統文化與年輕品味合為一體。

至於《戰狼2》的空前狂賣，讓許多電影業界與影評人意外，而且這部片子除了中國大陸與海外華人地區，在其他國家就沒有那麼風光，甚至以負評居多。基本上，《戰狼2》是一部還算好看，但卻未必是好片的電影。簡言之，這是一部「雞湯」（撫慰宣洩心靈）與「雞血」（台灣的用語是灑狗血）共構而成的愛國神片。就電影專業論，約在好萊塢動作片B+的水準，但票房竟會如海嘯般狂飆，其實是因為其濃烈宣揚愛國精神（顯性）、民族主義（隱性），深刻打中了當代中國國力崛起、民族振興的時代民心，而劇情刻意的渲染、人物明顯的設計，當然更帶來了直接又龐大的市場利益。

這正是當前中國電影的盲點！《戰狼2》95%以上票房都是大陸本土與海外華人地區創造的，以今天中國市場之巨大，當然足可支撐且自豪於這樣規模的電影產業、市場人口，但如果大陸希望透過電影這種流行文化的強大影響力，超越美國好萊塢，乃至進一步重建中華民族的正面形象，贏得國際真正的信服與尊重，目前這種「自嗨」的心態與作法該如何導正，進一步努力融入國際社會的價值與理念，相信也是大陸官方與業界有識者皆知的。

南韓以舉國之力發展影視產業，如今開花結果，「韓流」在流行文化上更已發展出其獨特的美學經濟，進而影響全世界，這是曾經也在亞洲流行文化產業引領風騷的台灣，必須承認也學習的典範。另一方面，凡華人應該皆懂為何會被《戰狼2》感動，也知道該片不足以代表近年來大陸電影突飛猛進的各種傑出表現。電影反映時代人心，人心所好卻未必就是電影的藝術價值，《戰狼2》是當代中國人心激憤飛揚的寫照，《與神同行》則是南韓人對電影市場的精心設計，兩者未必可以對比，卻同創紀錄，值得反思。

(中國時報)