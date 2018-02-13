2018年02月13日 04:10 中國時報 金傳春

台灣的高等教育因體制缺失，欲爭聘國際一流師資力挽狂瀾，誠非易事！眼看著新加坡與香港的大學及大陸清大、北大、浙大的快速進步，台大與台灣的高等教育必須急起直追，為所有心繫國內高教的知識分子之共同心願。所以，此次台大校長遴選備受多方期待。

1990年代校園颳起民選之風，台大自醫學院院長到校長選舉，校內派系林立，黑函滿天飛，校內教授晚上10點穿睡衣還要見拉票者，選風敗壞。加上校務會議投票後，致學院間對立，小系所院受資源排擠及選後更多人事紛擾與要脅，為往後教育部收回聘任校長權找到了藉口。

另方面，知識專精化與研究的國際競爭，不求名利的學者在選制須連署推薦、拉票與高票下，更難出線，加上台大的校務會議代表來自系、所、院，難培植跨院視野的將才。

此次台大校長遴選的3場公聽會出席人數稀少，關心台大校長遴選的教授甚少，反而是校友、職員、學生較熱心，可惜因遴選在時間、財源與其他資源協助不足下，有欠周詳。

事實上，去年4月筆者就曾呼籲校務會議代表慎思是否有需改進之處，而可在6月23日校務會議提出，但不少代表認為新法剛誕生，不宜驟改。

此外，在遴選校長前，最好能對師生、校友、職員及其他關心高教人士進行問卷調查，最後再由校務會議代表推動最妥，可惜這些構想都未能實現。但既然校務會議已經召開，就再無重開之理。

企業鉅子陳嘉庚熱衷教育，他巨資捐助的廈門大學，在大陸「大躍進」運動時期，是唯一能讓大學生繼續求學而少受政治干預的大陸大學。在傅斯年擔任台大校長時期，不僅校長為台大鞠躬盡瘁，校內師生人與人之間真誠相待、互相鼓勵，不僅讓台大享有清譽，也帶動整體高教更進步。如今再看台大校長的遴選風波，不免令人感慨。

誠然，遴選大學校長制有其優點，也有缺點，如何避免大學走偏，需各方集思廣益。但此次台大既依規定召開過校務會議、校長遴選會議了，教育部及台大師生都應尊重遴選委員會最終決定的校長人選。至於下次的校務會議，可為下次遴選校長訂立良制，但不宜利用重開校務會議以迫使這次校長遴選結果翻盤。

筆者呼籲，教育部應尊重台大校長遴選委員會的結果，絕不能因立委、監委與媒體的盲目攻擊而一再要求台大回文說明，以致影響了台大和台灣高教的發展。（作者為國立台灣大學公共衛生學院兼任教授）

(中國時報)