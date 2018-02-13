以前瞻預算救全台老屋

2018年02月13日 04:10 中國時報 劉心月

0206花蓮強震的搜救工作告一段落，但是災後重建的工作才正要開始。不知這個地震是否震醒了蔡政府，知道在有限的資源以及時間的壓力下，必須調整施政順序。為了台灣人的生命財產安全，請民進黨政府把前瞻預算拿來協助人民進行房屋的大補強。

不只這次發生地震的花蓮，也不只是前年發生地震的台南，而是全台都應該開始徹底檢視居住安全的問題。因為台灣除了人口高齡化，連建築都已老態龍鍾。許多跡象都顯示台灣人正在面臨巨大的生存挑戰，經歷過去70年的高速建設、過度開發，台灣已是一個疲憊之島，國土脆弱，人心不安。

這個時候的我們需要的不是一個大有為、天天鑿山開路的政府，而是一個維修型、翻新歹銅舊舍的政府。台灣的問題這麼多，需要投入的時間和資源根本不夠，例如，單單只是台北市針對屋齡30年以上的房子進行都更，就需要600年的時間，怎麼可能還有餘裕去進行非急迫的建設？

現實上，提高居住安全這件事，已到了非做不可的臨界點。台灣人幾乎都是透過天災人禍的悲劇事件，才開始建立防災的意識：921大地震讓許多人認識了「斷層帶」，但是經濟部早在1996年就已經研擬完成的《地質法》草案，卻直到2004年才三讀通過，但是甫一通過竟馬上遭到立委復議。直到2010年4月發生國道3號走山事件，大家被嚇到了，《地質法》才在當年的11月再次通過、正式實施。

2016年台南大地震後，人們驚覺有一個叫做「土壤液化」的問題，如地底伏流，不知何時何處會威脅人們的身家性命財產。於是政府很快地公布了全台的「土壤液化潛勢查詢系統」。在相關系統的網站上輸入地址就可明瞭自家是否位於土壤液化區。我們不再「諱疾忌醫」，因為知道問題幾如「病入膏肓」，再拖下去，神仙難救。

然而，調查、製作、公布全台的地質敏感資訊需要時間，目前還有部分地區的斷層和土壤液化等資訊仍在製作中，可是天災卻以飛快的速度追趕我們。經濟部中央地質調查所2016年12月才公告了花蓮的米崙斷層等5條活動斷層的地質敏感區，今年2月米崙斷層就肇禍了。

當然，房子是不是會出問題，除了先天的地質條件，建築本身的屋況也很重要。內政部編列了2.1億元協助民眾進行老屋健檢，但健檢之後呢？如果發現有問題勢必得進行補強或部分重建，這將需要更多資金，但政府目前並未針對這個部分進行補助，如此為德不卒，平添民眾不安。

建議政府修法，把原本要做前瞻建設的大筆預算移作全台強化老屋補強的補助，從協調金融機構予以低利甚至免息貸款，利差由政府預算補貼，到設計一合理機制，直接補助老屋修繕所需費用，讓全台老屋重生，給人民一個安全的家。

與其每次都是災後針對毀損房屋進行修繕或重建的貸款利息補貼，不如把錢花在事先的補強工作上。如果蔡政府敢這麼做，相信絕對會比硬推蚊子輕軌，更讓人民有感！（作者為作家）

(中國時報)