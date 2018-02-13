2018年02月13日 04:10 中國時報 葉家興

上月中，2017年度香港電影評論學會大獎揭曉，一共公布4部電影贏得的5個獎項。與一般商業性較濃的電影獎不同，香港電影評論學會大獎沒有周邊獎項，而僅有核心的最佳電影、導演、編劇及男、女演員獎。而這次5個獎項由4部電影贏得，獨贏2個獎項的電影《蕩寇風雲》無疑是大贏家。

有趣的是，英文片名為「戰神」（God of War）的《蕩寇風雲》贏得了最佳編劇及最佳男演員獎，不過榮獲影帝頭銜的卻不是電影裡飾演「戰神」戚繼光的趙文卓，而是他的敵手，飾演日本松浦藩主帥的倉田保昭。趙與倉田兩人的演技誰勝一籌或見仁見智，不過電影裡刻畫兩人的層次感都很豐富。戚繼光除了英勇作戰的形象外，也有與官場大人虛與委蛇的過招，也有懼內被下屬勸誡的掙扎。倉田飾演的軍師，更是一反貪婪殘暴的倭寇形象，允文允武，有守有節，不惜犧牲生命以忠心輔佐於少主，更是忠義感人。總之，如香港導演陳嘉上的自我評價，《蕩寇風雲》絕不是手撕鬼子的「抗日神片」。

雖然不是抗日神片，不過電影主調不符台灣當前資源分配者的政治正確，這部電影在台灣「被冷處理」大概也可想而知。孰料不查還好，在新聞資料庫一查，竟然發現台灣各媒體整年對這部優質電影完全隻字未提。台灣「文化去中」到如此徹底的地步，不禁令人感到遺憾可惜。

有趣的是，「戰神」不見於戲院、媒體，但當年他練兵行軍作戰時發明的「繼光餅」卻出現在電視頻道的綜藝節目裡。

榮獲2017年台灣第52屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎的《綜藝玩很大》前周到馬祖進行外景錄製。其中一段競賽是兩隊必須聽懂並完成當地人以福州話所下的指令。而一個指令「卡仙迷戀咩ㄎㄟ央」原來你我不知，但當地路人皆知，就是到當地知名餅店鮮美廉買「繼光餅」的意思。

當年戚家軍把中間有洞的餅用繩子串起掛在身上代替乾糧，減少了炊飯的時間，對於急行軍來說是非常好的食糧，所以才有今天「繼光餅」的名稱。在餅店外的大型招牌介紹時也以「馬祖Bagel：繼光餅專賣」為號召，「這種以老麵製作而成的繼光餅，吃起來紮實有彈性，獨特口感如同外國人常吃的Bagel，是馬祖在地人早餐或宴會時不可或缺的在地美食。」

也許戚繼光事蹟不如關雲長偉大，稗官野史裡的記載也不算多。台灣人民祭祀「關聖帝君」，對戚將軍不僅沒有符合比例原則的虔誠敬拜，連記錄他的優質電影也無情漠視。所幸，如果「戰神」地下有知，應該對當年發明至今仍被後人食用，並以為命名，可以略感欣慰。畢竟，民以食為天嘛！（作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)