來到貓世界 大家牽手來跳舞

2018年02月13日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

燈光精彩、歌曲動聽，再加上舞姿嫵媚動人，音樂劇成功的祕密，都在音樂劇《貓》裡。即將五度攻台的音樂劇《貓》，與《歌劇魅影》、《悲慘世界》、《西貢小姐》並稱為四大音樂劇經典，其中《貓》劇沒有對白，連小朋友都看得懂，《貓》劇還有最多的互動情節，從開場到終場，都有貓兒不時出現在走道上找尋觀眾的大腿坐，也讓現場驚喜連連。

互動多 觀眾好開心

睽違8年，音樂劇大師安德烈‧洛伊‧韋伯經典之作《貓》將在3月訪台，日前正在韓國做全國巡演，一開就是9個月220場，場場爆滿，也寫下韋伯音樂劇在亞洲連演最久的紀錄。《貓》劇最大特點是沒有明顯劇情軸，透過一隻隻性格鮮明、造型維妙維肖的貓兒輪流上場，展現貓族生態，也反映社會現狀。

這齣以垃圾場內的貓窩為舞台佈景的音樂劇，一開始並不被看好，但多元的音樂，各種貓人物以及模仿貓兒的精采演出，讓音樂劇人氣直升。《貓》的成功也打響韋伯製作音樂劇的名號，一躍而成一線作曲家，劇中主題曲〈回憶〉（Memory）更成經典。

為了讓觀眾身歷其境，進入《貓》劇的世界，各種貓兒都會在燈光漸暗之際冷不防在觀眾身邊出現，偶爾拉著觀眾跳舞，不然就是拿觀眾的衣服起來玩，或者跟觀眾對看，許多觀眾都被貓兒逗得開心不已。中場休息時間，除了飾演老戒律貓的布萊德‧利托站在舞台前跟粉絲合照之外，也有大型看板讓貓迷們拍照，親和力十足。

畫貓妝 演員自己來

要成為《貓》的演員可不容易，每一位都必須唱跳俱佳，前一秒鐘還在後台喝咖啡吃巧克力，下一秒鐘走上舞台燈光一亮，每個人立刻都變成貓。他們經過長期嚴格訓練，從眉毛的挑動、銳利的眼神到一舉一動，都得要像一隻真正的貓，演員們還得學貓般，一下子輕盈快跑，一下子在地上匍伏前進，作勢舔身體。臉上的貓妝就像京劇演員，必須自己打理，坐在梳妝台前一張素臉，在經過打底、粉膏與線條勾勒，化好妝將近1小時，每一個貓妝都充滿說服力，就像貓臉長在人身上，也令人驚嘆百老匯的劇場魔術。

音樂劇《貓》將於3月1日至4日在台中國家歌劇院大劇院；3月8日至11日在台南文化中心演藝廳；3月15日至18日在台大綜合體育館演出。

(中國時報)