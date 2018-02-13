國家電影中心開工 造型蒙太奇

2018年02月13日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市長朱立倫（右二）、文化部政務次長楊子葆（右三）、新北市議會議長蔣根煌（右一）出席動土典禮。（譚宇哲翻攝）

新北市與文化部籌設的國家電影中心12日上午於新莊副都心開工，打造一座包括電影公園在內地上4層、地下1層的影片意象主題建築，預計2020年完工，將成為台灣電影與國際交流的推廣和發展中心，也可望與林口影視城串聯成「新北影視音廊帶」。

國家電影中心總經費4億445萬元，基地位於新莊副都心富貴路與文藝路口，占地約1公頃，正對文化部所在的中央合署大樓，新北市政府負責映演、展覽、圖資閱覽及行政等硬體設備的設計興建，文化部負責軟體，包括內裝及後續營運。

國家電影中心開工典禮12日上午由新北市長朱立倫主持，文化部政務次長楊子葆、新北市議會議長蔣根煌、知名電影人李祐寧、杜篤之等人皆到場見證。

朱立倫指出，國家電影中心肩負台灣電影歷史、資料保存及台灣電影推動的重要的使命，更是台灣電影面對世界的一扇櫥窗，藉由國際交流或舉行各種不同類型的區域影展，讓世界走進台灣，更讓台灣藉電影被世界看見。

楊子葆表示，很高興中央與地方合作把構想已久的夢想實現，這塊土地很值錢，如果加上電影群聚的商業效能，相信未來更值錢，希望讓電影院這種美好的傳統藝術體驗，可以跟手機和電視影視交互結合，創造無限可能的未來，讓國家電影中心可以結合傳統和現代科技，帶來新希望。

新北市新工處長詹榮鋒表示，電影中心以「時間與空間的蒙太奇」作為設計概念，影廳外牆的金屬曲面造型象徵電影的未來科技感，立面遮陽隔柵代表電影膠卷影格，整體建築呼應電影藝術風格，內部規畫設置電影放映廳、圖書館、展覽館與辦公空間，並於地下一層分別規畫室內96部汽車位、100輛機車位。

(中國時報)