莊吉生奪舊金山網球賽冠軍 台哥大狂賀

2018年02月13日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台灣大哥大2018年起新贊助的台灣網球男單好手莊吉生，昨日上午在ATP美國舊金山挑戰賽決賽中傳出捷報，生涯首度對上世界第285名的德國23歲球員卡伯菲（D.Koepfer），歷時2小時5分鐘後勇奪冠軍，也成為今年台將的首座ATP挑戰賽的單打冠軍。

台灣大哥大總經理鄭俊卿在獲知比賽結果的第一時間，立刻向莊吉生和其家人恭賀。鄭俊卿表示，台灣大哥大從今年開始贊助世大運網球男單金牌選手莊吉生，很高興看到身穿繡有台灣大哥大Logo球衣的Jason，從開春以來即屢傳捷報，令台灣大哥大與有榮焉。

台灣大哥大近年持續關注台灣年輕運動選手並提供贊助，過去3年多以來台灣大陪著女網雙打好手詹詠然，一起見證詠然成為台灣史上第一位網球女雙「雙后冠」的選手，也期許Jason也帶著台灣大哥大的祝福，在未來征戰世界時可以表現越來越好、令國人驚艷。

莊吉生在今天這場冠軍賽首度交手德國選手卡伯菲，以6比4、2比6、7比6的戰績奪下冠軍盃，這也是莊吉生職業生涯第五度闖進挑戰賽單打決賽，此次不僅奪下他個人第三座挑戰賽冠軍，預估本周世界排名可從台灣大哥大剛贊助時的273名，爬升到160名前，成為今年台將中首位抱得ATP挑戰賽的冠軍選手。

台灣大哥大全力支持籃球、棒球、高爾夫球和馬拉松等賽事，不但與富邦攜手投入「富邦悍將」球隊成立，以最大的行動力投入台灣最熱衷的國球運動-棒球，更首度在2017年7月主辦台灣大哥大女子高爾夫球公開賽，為台灣選手建構與國際好手一較高下的舞台。

2018年起，贊助包括女子雙打網球選手詹詠然以及男子單打網球選手莊吉生、高爾夫球選手徐薇淩二位體壇的明日之星，以持續扶植台灣優秀的體壇選手前進世界，以具體行動落實企業支持帶動運動風氣的決心。

(中國時報)