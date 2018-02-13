王大陸低調送愛病孩讚好帥

2018年02月13日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

彭于晏（左起）、陳建州、吳思賢（右）去年耶誕節到榮總探望病童。（取材自臉書）

歲末寒冬有許多藝人默默行善，台北榮總兒童病房93病房的病患家屬日前向本報透露，王大陸9日低調帶禮物，與愛生協會的志工們到92、93病房探視生病的孩子，而長期關心93病房的陳建州（黑人）更不定期送各種生活用品、保暖衣物等。沈建宏11日也代表師兄何潤東前往板橋一家老人院送紅包和生活物資，讓老人家們溫暖過好年！

王大陸日前剛拍完電影《素人特工》、也忙完《英雄本色2018》的電影宣傳，月初才回台。他去年曾送一批禮物到台大兒童病房，今年一回台，就想去醫院看看生病的孩子們。

經紀公司表示，之前王大陸曾透過愛生協會安排，參與陽光基金會的公益活動，這次剛好知道愛生協會要去92、93病房探望，便一起前往，希望能帶給病童們正能量。

已在93病房接受治療已2個月的黃同學說，當天王大陸和志工們送了保溫水壺和小王子文具福袋，看到王大陸本人時很開心，聽到王溫暖的加油和親切的打氣，讓黃覺得很溫暖，黃同學說：「王大陸本人皮膚好好、真的長得很帥耶！」

增加病童信念

黃同學說，除了王大陸，也很謝謝「黑人哥哥」一直關心他們，去年耶誕節黑人曾和彭于晏等藝人一起到醫院，當時黃因正在開刀沒能見到他們，但也收到毛帽、T恤等禮物。

黑人關心93病童長達9年，他昨說：「生病的孩子和家長真的很辛苦，能讓他們開心最重要。」他覺得有人關心就會讓生病的孩子有信念，「之前力宏開演唱會，我們曾包下3個廳讓93的孩子去參與，范范開演唱會時，一芳茶飲店的好友也花50萬買100多張搖滾區的票安排孩子們去欣賞，有些原本拒絕治療、拒絕營養的孩子為獲醫生開證明出去看演唱會，因此有了動力，會乖乖吃飯。」

何潤東與他所屬的達騰娛樂經紀公司每年歲末都會到養老院、育幼院或其他弱勢團體機構送暖，11日因何忙工作，由沈建宏代表師兄，與經紀人辛誌諭前往板橋的一家安養院探望爺爺奶奶們，在寒冷天氣裡送上溫暖。辛誌諭說，何潤東已經連續送愛到這家養老院10年。

(中國時報)