《花甲》吸三代進電影院

中職巨星「恰恰」彭政閔（右）現身電影，與蔡振南有精彩對手戲。

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中國時報
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何潤東客串電影不只造型驚人，還苦練台語。

賀歲片《花甲大人轉男孩》上周五在台上映，3天開出1600萬票房，超越去年賀歲檔國片紀錄。電影至今在新竹以北各大影城做了42場映前映後座談，導演瞿友寧說，許多年輕人帶著爸媽及阿公阿嬤看電影，還有銀髮夫妻手牽手來場「花甲的約會」，更有影迷在映後大讚金士傑與嚴正嵐的父女對話「道出全天下父親心聲」，讓他相當感動。

電影昨日發布幕後花絮客串篇，爆料何潤東突破男神帥氣形象在電影裡穿金戴銀，其實何根本想都沒想到，笑說：「定裝那天才知道要穿成這樣子。」電影中的台語台詞也讓何傷透腦筋，遇上台語流利的劉冠廷，兩人對戲時何ABC式的台語發音令現場笑聲不斷。

台灣優質生命協會昨舉辦《花甲》公益包場，協會理事長巴戈、祕書長紀寶如和藝人王彩樺、康康、劉福助、方駿、林松義、龔蓮華、司馬玉嬌、紀麗如、唐玲、巨砲等人參加，伴60位弱勢長者及孩童欣賞電影。

對於花蓮震災災民無法團圓過年，擔任協會理事的王彩樺說：「及時行樂也要及時行善，有對的因緣就多做。」她將在之後的明星慈善拍賣直播上，捐出義賣款項與自己的香奈兒包包，「災後重建需要時間，若能撫慰災民心靈，就盡自己所能盡點心力。」

(中國時報)

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