2018年02月13日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

李千娜（左）與何潤東太太林姵希在劇中分別飾演校長與教官。（盧禕祺攝）

何潤東製作、編導、主演的TVBS新戲《翻牆的記憶》11日晚上辦殺青宴，他的嬌妻林姵希（Peggy）為另一半獻出戲劇處女秀客串女教官，Peggy受訪時自曝：「我是陪睡換來這不影響大局的角色！」她假裝氣呼呼地說，自己不僅沒領酬勞，而且「導演整我」，因為她戲分明明不多，只有6場戲竟然分6次南下高雄拍攝。

何潤東除了自嘲給老婆安插「女12」的角色，也笑說：「是我陪睡才對吧，大家都搞錯了！我都陪睡10年換她演這角色，還要什麼酬勞！？」夫妻隔空一來一往耍嘴皮，實則曬恩愛，笑翻也羨煞旁人。

何潤東以往一年至少有330天都在外工作拍戲，兩人長期兩地相隔，這次回台拍攝《翻牆》，他一人身兼4職壓力大，即便戲殺青了，但因進入後製剪接階段，趕著3月3日上檔，更少待在家，Peggy說：「我常搞不清楚他有沒有回家，因為他總是凌晨回來，我已經睡了，我還沒醒，他又出門了。」

Peggy說，她最想要的情人節禮物是「希望他可以好好放一個長假，他真的太緊繃了，會把自己和身邊的人逼瘋。」為了讓老公放鬆，Peggy計畫年後去日本玩4天3夜，還撂狠話要他不准把工作帶去日本。

(中國時報)