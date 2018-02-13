朱延平驚豔顏正國執導筒

2018年02月13日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

朱延平看完電影後表示《角頭2》是成功的商業大片。

顏正國執導的賀歲片《角頭2：王者再起》上映在即，他10歲演出經典國片《好小子》的導演朱延平5日也默默看了電影試片，朱說：「我們這幾十年來幾乎沒有聯絡，在我印象中他還是小孩子，怎麼突然就變成導演了！」給《角頭2》評語是「驚豔」2字。

顏正國第一次導長片，雖剪了很多，還遭列限制級，但朱延平以觀眾的角度說：「完全不影響，很久沒有這麼細緻的國片了，看不出來有剪，限制級也是另一種宣傳，看來今年是賀歲片大交棒的時候了。」樂見後輩崛起。

擅長拍商業片的朱延平更點讚《角頭2》是一部成熟的商業電影，認為票房有望破2億，全片印象最深刻的部分是吳震亞被倒吊虐殺的橋段，「震亞那麼胖被吊起來應該很痛苦吧。」

戲棚下磨出功夫

顏正國得知朱延平給予評價，不好意思地說：「壓力頗大，從侯孝賢導演到朱延平導演，我能拍電影都要感謝這些叔叔伯伯。」顏非科班出生，一點一點偷學，戲棚下待久了才磨出好功夫。

回憶小時候拍《好小子》，顏正國仍記得朱延平導戲幽默的風格，「我們一點都不怕導演，現場還會開開玩笑，以前小胖（陳崇榮）忘詞，朱導就用誘導的方式導戲。」稱若是自己拍童星，可能沒有那麼多耐心。

(中國時報)