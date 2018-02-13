夏如芝為假求婚真動情

2018年02月13日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

伊林男模陳品延（右）在澎湖浪漫場景示愛，讓夏如芝入戲被感動。

伊林娛樂藝人夏如芝3月將推出寫真故事書《夏如芝的輕旅行－澎湖愛情故事書》，以澎湖獨特風景為主題，記錄海洋婚紗島美貌。夏如芝說，以前演戲碰上求婚橋段都會覺得「超假」，但當時在跨海大橋拍攝寫真時，伊林男模陳品延跪下求婚時，搭配夜晚星光點綴，氣氛讓她很激動，甚至差點落淚，目前感情狀態單身的她說：「這樣的氣氛下真的會有想談戀愛的念頭！」

夏如芝透露，以前拍戲時有求婚橋段，自己常感受不到氣氛，但在澎湖真的會很想談戀愛；妙的是，在拍攝求婚畫面過程中，一旁的路人都以為是真的求婚，在旁鼓掌恭喜，讓她覺得非常溫馨。她說，自己想要的求婚就是這樣簡簡單單，有幾個好朋友在旁邊祝福就好，千萬不要給她大驚喜。在經過這次故事書拍攝後，夏如芝還一直跟朋友推薦，「不需要去國外海島拍婚紗了，去澎湖就好！」

3月辦簽書會

《夏如芝的輕旅行－澎湖愛情故事書》在澎湖實景拍攝，聊起澎湖印象，夏如芝說，以前只有拍戲去過一次，剛好這次因為拍攝寫真書是夏天，風吹過的感覺非常舒服，攝影師意外找到私房景點，在島上就算只拿手機拍，任意拍都好看，超適合情侶一起來玩。她3月4日將舉辦見面簽書會，當天販售限量300本簽名版故事書。

(中國時報)