李建軒願為爸媽唱到死

康雷（左）與兒子李建軒相處互動如兄弟般。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪

李建軒是資深藝人康雷、張鴻的獨生子，一家三口感情深厚，尤其父親「認真執著」及母親「樂於分享」的個性，讓李建軒受用無窮；身為「星二代」，李建軒不擔心被說靠爸、靠媽，只希望盡快在演藝圈站穩腳步，獲更多收入，「爸爸為家人付出太多，只要能讓他們過更好的生活，要我唱到死也沒關係。」

康雷是家中長子，一肩扛起屏東老家的大小事，李建軒透露：「爸爸的擔子很重，像爺爺生前說要開餐廳，或是要去日本玩，爸爸無論如何都會想辦法湊出錢，只要讓爺爺、奶奶開心。」對父親「執著」的個性相當不捨，李建軒感性說：「爸爸之前最大的擔子，除了幫我出唱片，還拿400多萬回屏東老家蓋房子，除了讓奶奶住得舒服，還有完成對爺爺生前的承諾。」

提起母親樂於分享的個性，李建軒說：「我媽從來都不會教我如何孝順，她用自己當身教，擁有的東西樂於分享，像我小時候如果拿到巧克力、零食，都會拿回家跟媽媽一人一半，因為我覺得如果我吃了很開心，媽媽能吃到一定也會開心 。」

深圳特訓半年

李建軒出道前曾被父親送往深圳，接受音樂圈友人嚴格培訓長達半年，「那段時間很煎熬，光睡的地方就很辛苦，木板床上只舖了薄薄一層布，我（身高）180躺下去腳根本伸不直，但最辛苦的，是教我的老師經常口出髒話、磨鍊我的個性，他的方式很極端。」

張鴻心疼兒子住宿舍睡不好，要他另外找飯店投宿，李建軒當下直接跟媽媽說不，「因為我不知道要待多久，住飯店要花錢，我不要爸媽為了我多花錢，還是省一點比較好。」提起這段往事，康雷心疼說：「建軒從小就是媽媽帶大，母子幾乎每天在一起，我跟他媽媽說要放心，『放出去了他自然會想辦法生存』。」兩老全力支持兒子出道，期許李建軒在演藝圈發光發熱。

(中國時報)

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